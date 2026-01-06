Slušaj vest

Višemesečni rad policijskih službenika Ministarstva unutrašnjih poslova u Beogradu i Višeg javnog tužilaštva u Beogradu na polju suzbijanja najtežih oblika kriminalnih aktivnosti, identifikaciji članova kriminalnih grupa i pronalasku predmeta krivičnih dela, rezultirao je zaplenom veće količine ilegalnog oružja, municije i eksplozivnih sredstava.

Arsenal oružja zaplenjenog u garaži u Novom Beogradu Foto: MUP Srbije

Policija je prilikom ove opsežne akcije, pretresom stana i drugih prostorija i garažnog prostora zaplenila je dve modifikovane - improvizovane eksplozivne naprave sa daljinskim aktiviranjem i pratećom opremom, puškomintraljez, snajpersku pušku, pet automatskih pušaka, tri automatska pištolja – hekler, uzi i škorpion, dva poluautomatska pištolja, revolver, protivpešadijsku minu usmerenog dejstva, lovačku karabinsku pušku, pet prigušivača za automatsko oružje, nekoliko stotine komada municije različitog kalibra, dva pancirna prsluka sa oznakama "Policija", sredstva za vezivanje – lisice, više komada opasača i futrola za vatreno oružje, improvizovanu službenu legitimaciju MUP-a Srbije, ručne radio stanice za komunikaciju i više maski za sakrivanje lica.

 Zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija, uhapšen je A. A. (1983) iz Beograda, kome je određeno zadržavanje do 48 časova nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti priveden nadležnom tužilaštvu. 

Policijski službenici Ministarstva unutrašnjih poslova ovom zaplenom zadali su snažan udarac kriminalnim strukturama i nesumnjivo sprečili potencijalnu upotrebu zaplenjenog oružja i eksplozivnih sredstava za izvršenje najtežih krivičnih dela protiv života i tela.

Kurir.rs

