Opština Ljig sutra je proglasila Dan žalosti povodom tragičnog stradanja njihovog sugrađanina Stefana Ivanovića (30) koji je život izgubio u novogodišnjoj noći kada je izbio požar u baru na skijalištu Kran Montana.

- Proglašava se Dan žalosti na teritoriji Opštine Ljig povodom tragičnog događaja-stradanja Ivanović Stefana iz Jajčića prilikom spasavanja ljudi iz požara zahvaćenog objekta u Kran-Montani u Švajcarskoj 1. januara 2026. Dan žalosti će se obeležiti u subotu 10. januara 2026. godine kada će Stefan biti sahranjen na groblju u Jajčiću - piše na Instagramu.

40 žrtava

Požar u poznatom baru "Le Constellation" na skijalištu Kran Montana u Švajcarskoj, podsetimo, dogodio se tokom novogodišnje noći kada je, kako se sumnja, pirotehnika zapalila plafon lokala. Požar se munjevitom brzinom proširio po celom lokalu, a ishod stravičnog požara je 40 žrtava, od kojih je namlađa - devojčica stara svega 14. godina. U požaru 119 gostiju lokala zadobili su teške telesne povrede i nalaze se na bolničkom lečenju širom Evrope. Stefan Ivanović kobne večeri radio je kao radnik obezbeđenje bara, a kada je izbio požar nesebično i heroijski je nekoliko puta ulazio kako bi izvlačio mladiće i devojke iz vatre koja je gutala sve pred sobom. Nažalost, u jednom trenutku ostao je zaglavljen u lokalu.

Zabrinuta porodica danima je tragala za njim, a švajcarskim istražiteljima dali su i DNK kako bi mogli lakše da lociraju Stefana, nažalost pomoću tog DNK uzorka on je identifikovan kao jedna od žrtava požara u Kran Montani. Neutešna porodica i prijatelji danima su se na društvenim mrežama opraštali od Srbina o čijem činu herojstva bruje i evropski mediji, ali detaljnije o tome možete pročitati ispod:

Povodom stravičnog požara u Kran Montani pokrenuta je istraga protiv vlasnika bara, francuskog bračnog para koji više od deceniju drže ovaj poznati lokal u kom se mahom skuplja omladina. Njima se na teret stavljaju krivična dela ubistvo iz nehata i pokušaj ubistva iu nehata.