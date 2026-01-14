Slušaj vest

U Regionalnom sudu u Štutgartu počelo je suđenje Srbinu Robertu S. (33) koji se sumnjiči da je sa tadašnjom partnerkom Mirnesom S. (46) poznatom kao Miki, 2022. izveo spektakularnu pljačku vrednu 1,25 miliona evra!

Ona je glumica...

Nakon što je u utorak na suđenju izneo svoje lične podatke dao je i kratku izjavu.

1/3 Vidi galeriju Srbin Robert S. na suđenje došao krijući se iza fascikle Foto: Printscreen/https:/swr.de.

- Ona je dobra glumica, videćete i sami. Sve što je rekla o zločinu koji mi se stavlja na teret nije tačno. Bio sam samo vozač i nisam kriv za pljačku. Obećano mi je 10.000 evra koje nikada nisam dobio. Takođe, želim da kažem da nismo bili u emotivnoj vezi - rekao je navodno na suđenju Srbin Robert S. koji je nakon izvedene pljačke bio u bekstvu.

Naime, Srbin je uhapšen 11. jula prošle godine na graničnom prelazu Evzoni u Grčkoj po evropskoj poternici zbog pljačke. Srbinu se na teret stavlja da je zadržao milionski plen koji do danas nije pronađen.

Prevara

Na prvom ročištu u ovom predmetu protiv Srbina, Mirnesa S. pojavila se u svojstvu svedoka, a neposredno pred početak suđenja izjavila je za nemačke medije da se ne oseća dobro.

Mirnesa S. poznata Miki potpuno promenila fizički izgled Foto: Printscreen/https:/swr.de.

- On je mene prevario. Moram da počnem ispočetka. Trenutno živim od plaćenog bolovanja i patim od teške depresije. Uopšte se ne osećam dobro. Sve ponovo izbija na površinu. Uništio mi je život. Ako je bio samo vozač, zašto je bio u bekstvu? Mogao je sam da se preda. Uverena je da on zna gde se nalazi ostatak novca - rekla je nekada fatalna plavuša koja je sada potpuno promenila svoj fizički izgled.

Naime, Mirnesa koja je ranije imala kratku platinasto plavu kosu, sada je ofarbana u tamniju nijansu, kosa joj je vidno duža, a nosi i naočare za vid sa tamnim okvirom.

Robert S i Mirnesa S. su 2022. godine, podsetimo, izveli neverovatnu pljačku kada su, uz dobro razrađen plan, ojadili kompaniju za transport gotovine u Štutgartu u kojoj je Mirnesa S. radila kao direktorka jednog sektora. Ona je Roberta upoznala u kafiću, posle čega mu nije bilo potrebno dugo da je ubedi da zajedno krenu u pljačku. Robert S. je javnosti poznat i po činjenici da je bio ljubavnik bivše žene pevača Darka Filipovića, nekadašnje zvezde Granda, a navodno je Jasmina Filipović zbog Roberta ostavila supruga Darka.

Supruga Darka Filipovića navodno ostavila zbog Roberta S. Foto: Printscreen/Instagram, Damir Dervišagić

Plan spektakularne pljačke

- Prema optužnici, Robert je u roku od dve sedmice uspeo da uveri Mirnesu da učestvuje u spektakularnoj pljački koja se dogodila 14. oktobra 2022. godine. Mirnesa je tog dana otišla na posao i oko 15 sati, u trenutku kada niko nije gledao, u kutiju je spustila 80 svežnjeva novčanica od 100 i 200 evra, posle čega je napustila prostorije firme - podseća sagovornik i dodaje:

- Nju je napolju čekao Robert u "mercedesu". Tada počinje njihov beg. Prvo su se odvezli u Beč, gde ih je čekao Robertov prijatelj. Zajedno su se rešili Mirnesinog mobilnog telefona, a zatim su nastavili put, prvo u Hrvatsku, pa u Srbiju. Robert je Mirnesi dao 20.000 evra, a ostatak novca zadržao za sebe. Tokom narednih dana Robertov prijatelj je uz pomoć krijumčara prebacio Mirnesu iz Hrvatske u Srbiju. U početku su verovali da su uspeli, ali lagodni život se pretvorio u pakao.