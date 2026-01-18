Slušaj vest

Poznavaoci prilika tvrde da je ozloglašena kriminalna organizacija Balkanski kartel koji se bavi međunarodnim švercom kokaina donekle trenutno oslabljena s obzirom da je pre tri dana u mafijaškoj likvidaciji ubijen narko-bos Živko Bakić (43), kao i da je pre sedam meseci u ćeliji peruanskog zatvora pronađeno telo Zorana Jakšića (65) šefa narko-kartela!

Ubijeni Živko Bakić Foto: Društvene Mreže

Kartel oslabljen?

- Likvidacija Živka Bakića trenutno je verovatno pogodila pripadnike velikog kartela, ali to će prema navodima struke i prakse veoma kratko da traje. S obzirom da posao ne može da čeka i da je u igri milionski novac i roba koja teži takođe, milione evra - posao se nastavlja. Posao mora da se obavi bez obzira ko je na čelu grupe. Karteli razmišljaju da donekle nije važno ko je na čelu klana, glavni igrač se često, sudeći po praksi i izbaci, pa ga zameni neko novi - objašnjava nam stručnjak za bezbednost Ratomir Antonović i dodaje:

- Možda je kartel oslabljen, ali već se sigurno vrši regeneracija i dodeljuje se uloga nekom novom šefu koji će komandovati rutama transporta kokaina. Nikako karteli ne dozvoljavaju da im se klan raspadne ako je vođa obezglavljen, posao je posao. Neretko imamo i to da karteli unutar sebe organizuju i likvidiraju glavnog kako bi neko drugi preuzeo posao. S obzirom da je veliki novac u pitanju, glave padaju lakše.

Ubistvo Živka Bakića

Prema rečima stručnjaka za Kurir, karteli ne dozvoljavaju ni "da tržište prođe mimo njih".

- Kako je sa ostalim kriminalnim grupama, tako i sa Balkanskim kartelom, niko od njih neće dozvoliti da ne uzme svoj deo kolača i da propusti ugovoreni tovar kokaina ode u ruku drugom klanu. Tako da se karteli brzo izdignu iznad svake situacije, a tako će i po svemu sudeći biti i sada - objašnjava Antonović.

Stručnjak za bezbednost Ratomir Antonović Foto: Kurir Televizija

Podsetimo, Živko Bakić ubijen je u brutalnoj mafijaškoj likvidaciji u petak 16. januara u popodnevnim časovima, dok je bio u dozvoljenoj šetnji s obzirom da nosi nanogicu i nalazi se u kućnom pritvoru zbog šverca kokaina. Napadač je u sačekuši na šumskom putu kod jezera Trešnja nadomak Sopota, izrešetao nekadašnjeg fudbalera sa nekoliko hitaca, a potom ga overio u glavu. Plaćeni ubica je nakon toga pobegao, a sumnja se da je imao i saučesnika koji ga je dovezao, a potom i odvezao sa mesta zločina.

Zoran Jakšić Foto: Privatna Arhiva, Printscreen

Razrađena šema

- Balkanski kartel navodno, oslabljen je krajem jula prošle godine kada je u ćeliji peruanskog zatvora pronađeno telo Zorana Jakšića, vođe narko-kartela koji je preminuo pod nerazjašnjenim okolnostima - podseća sagovornik i objašnjava da je Jakšić zvani "čovek sa 1.000 lica" bio "glavnih kontakt za šverc kokaina sa područja Južne Amerike", a detaljnije o tome pročitajte u tekstu ispod:

- Živko Bakić se optužnicom tereti da je sa svojom grupom od 2020. do 2021. godine, koristeći razrađenu šemu prekookeanskog krijumčarenja kokaina s područja Južne Amerike, od nepoznatog proizvođača posredstvom prijatelja i bliskog saradnika Zorana Jakšića i drugih N. N. lica kupovao, a zatim "robu" tovario na prekookeanske brodove koji su skrivenu drogu dalje transportovali u Evropu - navodi izvor.

Ubistvo Saša Momčilovića

Dok je sada ubijeni Živko Bakić bio u pritvoru u Beogradu zbog šverca kokaina, u avgustu 2024. ubijen je Beograđanin Saša Momčilović (36), njegov blizak prijatelj i saradnik u luksuznoj vili u Estoponi kod Marbelje. Momčilović je, inače, bio na poternici Interpola koju je za njim raspisala Srbija zbog sumnje da je bio pripadnik kriminalne grupe Živka Bakića. I sam Momčilović se nalazio na optužnici sa Bakićem i bio je jedna od glavnih karika u lancu šverca kokaina iz Južne Amerike u Evropu.