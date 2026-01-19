Slušaj vest

Glmica Iva Ilinčić, jedna je od oštećenih devojaka koje su prijavile sada pokojnog reditelja Miroslava Miku Aleksića za silovanje i seksualno zlostavljanje, svedočila je na jednom od ročišta koje je ostalo upamćeno po nizu mučnih pitanjaod strane odbrane optuženog i njega samog kada se oštećena glumica našla oči u oči sa Aleksićem.

- Je l vi mrzite Miroslava Aleksića; Jeste vi silovani tog dana; Zašto u iskazu sve vreme naglašavate da li ste imali čarape na sebi; Razgovarali ste sa Aleksićem o svojim problemima sa emotivnim partnerom, imate dvostruke aršine - samo su neka od pitanja i konstatacija advokata na koje je sud reagovao, dok se on sve vreme tada osmehivao.

Mika Aleksić Foto: Dado Djilas

Dodirivanje predstavljao kao sistematski pregled

Glumica Iva Ilinčić prethodno je u svom potresnom svedočenju podelila najpre prvi događaj vezan za nju, u februaru 2014. godine, a za koji je Aleksić optužen.

- Neposredno pre tog događaja sam mu rekla da želim da upišem FDU i u tom periodu se desio prvi događaj. Primetila sam da se ponašao čudno. Kada me je prvi put dodirivao primetila sam kod njega seksualno uzbuđenje, dahtao je, a to dodirivanje mi je predstavio kao sistematski pregled - ispričala je Ilinčić, a onda se osvrnula na drugi događaj koji se odvio u maju 2015. godine.

- O tom događaju sam govorila sa Mašom Đorđević, jer nam se obema desilo to, nismo znale šta nam se zapravo desilo, šta to znači i kako da se ponašamo.

Prema njenim rečima, tada je primetila i da se Mileni Radulović nešto tako desilo jer su tada bile u istoj grupi.

- Videla sam da joj se nešto čudno dešava, ali sam videla da ona ne želi da razgovara o tome i tada nismo bile dovoljno bliske. Kasnije smo se zbližile na fakultetu i tada mi je rekla šta joj se desilo - objasila je i onda objasnila šta se njoj desilo kada je drugi put došlo do seksualnog uznemiravanja.

- Tada sam sve vreme plakala, okretala sam glavu koliko sam mogla, bila sam crvena, uznemirena, paralisala sam se… Nisam imala snage fizički da se suprotstavim, bila sam u šoku. Dok me dodirivao pokušavala sam da izgovaram monolog, dok me je ljubio u usta nisam mogla da ga izgovaram, a kad mi nije gurao jezik u usta, mogla sam - objasnila je glumica.

Milena Radulović, Mika Aleksić, Iva Ilinčić Foto: Zorana Jevtić, Ana Paunković, Nemanja Nikolić

"Mrzela sam sebe, sve vreme sam plakala kad mi se to dešavalo"

Govoreći o trećem događaju glumica je ispričala da je to bilo na nekim od poslednjih časova pred njen prijemni ispit.

- Tada sam mu se prvi put suprotstavila i smogla snage da pitam "je l to mora ovako", ali fizički se nisam pomerala, sve vreme sam bila ukočena. Posle toga mi je rekao da je bilo dosta te večeri i da ćemo nastaviti drugi put, ali sam ja to shvatila kao da ćemo nastaviti sa časovima - rekla je Iva i dodala:

- Mrzela sam sebe, nisam mogla da verujem da mi se to dešava. Kad sam završavala studije polako sam shvatala šta mi se dogodilo, tada se i promenio moj odnos prema Miki - rekla je ona i dodala:

- Sve vreme kad mi se to dešavalo ja sam plakala, to je bila neka vrsta otpora. Bila sam ponižena jer sam znala da ne mogu ni sa kim da podelim, mislila sam da sam ja kriva i da sam ja nešto loše uradila i da mi se to zato dešava - rekla je ona kroz suze.

"Kažnjavao nas je ako kažeš nešto glupo"

Glumica je, prethodno objasnila da je, znajući da je, kako je rekla, Mikina škola najbolja škola glume u Beogradu, otišla kod njega na audiciju.

- Mika nam je spominjao da ima uticaja na Fakuletatu dramskih umetnosti, ali nikada nam nije garantovao upis tamo samo je spominjao kako je veliki broj uspešnih glumaca upisalo FDU iz njegove škole. Ilinčić je objasnila da je Aleksić imao veliki autoritet za sve polaznike i objasnila da ih je kažnjavao.

- Ako kažeš nešto glupo ili nešto što se njemu ne dopada kažnjavani smo i kazna se zvala “marš na umivanje”. Ja sam više puta bila kažnjena na taj način i te kazne su me pogađale jer sam se plašila Mike i nisam htela da ga razočaram, sve sam to lično doživljavala - rekla je tada glumica kroz suze.

Iva Ilinčić je inače bila poslednja od sedam devojaka koje su svedočile, ona se tokom svedočenja više puta rasplakala u sudnici, a pre Ive su istu traumu u sudnici doživele i druge oštećene devojke.

Iva Ilinčić Foto: Mondo/Stefan Stojanović

Negirao sve vreme, a oštećene vređao

Aleksić je, podsetimo, uhapšen 16. januara 2021. godine nakon nekoliko prijava devojaka koje su bile polaznice njegovog studio "Stvar srca" koji se nalazio u centru Beograda, tvrdeći da ih je silovao i seksulano zlostavljao. On je 10. septembra 2021. po odluci suda nakon pritvora u Centralnom zatvoru u Beogradu pušten u kućni pritvor sa nanogicom.

Suđenje okrivljenom za krivična dela silovanje i nedozvoljene polne radnje koji je počinio nad sedam devojaka počeo je u Višem sudu u Beogradu 1. oktobra 2021. godine. Tokom suđenja branio se da nije kriv za krivična dela koja mu se stavljaju na teret, gde je između ostalog služeći se ružnim i neprimerenim rečnikom vređao oštećene žrtve u sudnici tvrdeći da su sve izmislile i pokrenule kampanju protiv njega.

Zbog smrti okrivljenog, oštećene, ali i cela javnost neće dočekati pravni epilog.