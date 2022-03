OVIM ĆE OCRNITI SEBE I SAHRANITI GLUMU, ZATO IH MOLIM DA TO NE RADE: Evo šta je Mika Aleksić poručio oštećenim glumicama!

Ovo je master rad Milene Radulović i sve je napravljeno po uzoru na meksičke serije u sedam epizoda! Ovde se radi o preslikanim delovima iz serije "Seks i grad" i bukvalno neki sadržaji su slični sa tom serijom.

Ovim rečima je juče pred Višim sudom u Beogradu opisao Miroslav Mika Aleksić, reditelj i vlasnik dramskog studija "Stvar srca", sudski proces koji se vodi protiv njega zbog optužbi da je silovao i vršio nedozvoljene polne radnje nad sedam svojih učenica, među kojima su i glumice Milena Radulović i Iva Ilinčić.

Demonstracija zla

Prva je Aleksića prijavila glumica Milena Radulović, posle čega je isto učinila i njena koleginica Iva Ilinčić.

- Postoji i jedan master rad jedne od oštećenih devojaka koji se radi unutar master rada Milene Radulović. Ima lokalnu boju u radnjama i života, ali mora da se dogodi sudski proces bez toga nema para, ineteresa i nema profitabilnosti - rekao je Aleksić.

Optuženi reditelj je naveo i ovo:

- Ovo je demostracija zla! One su sada u rasponu od 18 do 27 godina, mladi ljudi i ne želim da ih ružim bez obzira na sve ovo, ali ovim će ocrniti sebe i zato ih molim da to ne rade.

Aleksić je rekao da su devojke koje su ga optužile za polno uznemiravanje imale identične izjave u kojima su opisane scene da su one plakale, a on ih potom zagrlio, pa hvatao za zadnjicu.

Sahrana glume

- Jedna od druge prepisuju sećanje o nečemu što se nikada nije dogodilo. Završetak je svaki put isti, tužilac u optužnici citira reči koje ja nisam izgovorio i reči koje one nisu rekle u svojim izjavama i navedeno je da je nakon svakog slučaja silovanja ili polnog uznemiravanja devojkama naređeno da idu na scenu ili idu kući - rekao je Aleksić.

Naveo je da je u prostoru dramskog studija sve bilo javno i da je ovo što oštećene rade sahrana glume.

- Te devojke su ušle na društvenu pozornicu i tu su htele da glume važnu ulogu - rekao je on i dodao:

- Optužnica ima 58 strana, a postoji jedna rečenica koja može da se tumači kao dobronamerna, a to nije, i u njoj se kaže: "Ima i lepih stvari". To deluje cinično. Optuženi reditelj je rekao da je jedna od oštećenih devojaka promenila stav pre dve godine kada ju je pozvala Milena Radulović.

milena radulović foto: ATA Images

- Ta devojka je rekla: "U decembru 2020. me je pozvala Milena što je bio okidač da se okupimo". Zatim je u januaru 2021. Iva Ilinčić rekla da: "Ta škola mora da prestane da radi" - rekao je Aleksić i dodao da je ceo slučaj projekat u kom su učestvovali i advokati, psiholozi, policajci kao i mediji.

Moralna panika

- "Stvar srca" je upotrebljena za pravljenje moralne panike, a to je deo šireg pokreta. Moram da ukažem da iza ovoga postoji projekat, ovim se prikazuje moralno posrnuće bolesnog srpskog društva.

Optuženi reditelj dotakao se i druge oštećene devojke, koja je pokušala, prema njegovim rečima, da laže da je u trenutku zlostavljanja imala 17, a ne 18 godina.

- Mislim da mi ona nije oprostila što sam joj rekao da nema dara za režiju. Navela je da sam posle časa pri izlasku iz dramskog studija pogasio svetla, dodirivao je, gurao joj ruke u donji veš. Međutim, svetla jesam pogasio, jer smo izlazili napolje, ali su ostala upaljena još dva neonska svetla čiji se prekidač nalazi kod izlaznih vrata i koja ja nisam mogao da ugasim ako sam, kako ona kaže, išao iza nje - rekao je Aleksić.

Inače, sudija je tokom ročišta Aleksića više puta opominjao da se "drži isključivo optužnice" i da "ne duži".

- Ne moramo da slušamo o radu dramskog studija. Nemamo obavezu da to slušamo, vratite se na optužnicu - rekao je sudija Zoran Božović nekoliko puta Aleksiću.

Pet pravila u Mikinoj školi Navija se OFK Beograd, devojčice ženstvene Aleksić je naveo da su u njegovoj školi glume postojala usmena i napisana pravila. - Prvo od pravila bio je citat iz Jevanđelja, koji je značio da u startu treba da shvate da nemaju poziciju kao kod kuće i da sve ne počinje i ne završava se sa njima. Drugo pravilo bilo je "ne ljutim se što me lažete, nego što mislite da vam verujem" - rekao je Aleksić. Optuženi je planirao da obrazloži svih peta pravila, ali ga je sudija prekinuo i rekao da samo navede koja su to pravila bez obrazloženja. - Nema zaljubljivanja jer to kvari drugarstvo. Četvrto da se u grupi navija za OFK Beograd. I peto da u grupi vlada samoupravljanje - rekao je Aleksić i dodao da postoje pravila oblačenja i ponašanja: - Devojčice su morale da budu ženstveno obučene, dečaci da nose cipele, a ne patike. Govorio sam im da je moderno samo ono što ti lepo stoji i da ne mogu da prate trendove.

Mikin branilac Ovo je projekat stranih službi Branilac Miroslava Aleksića, advokat Zoran Jakovljević nakon suđenja rekao je da je ceo slučaj bio veliki projekat jedne nevladine organizacije i stranih službi, kao i da je unapred pripremljen i fabrikovan u policiji. - Postoji jedna nevladina organizacija, koju sada neću da imenujem, koja je tražila glumicu koja će biti ikona priče koja će da potrese Srbiju, a to je sve bio jedan eksperimentalni balon od strane obaveštajnih službi da se vidi kako i na koji način eksploatacijom jake emocije širokih masa u Srbiji može nešto da se pokrene i da se ovde napravi haos - rekao je advokat.

