DOTAKLA JE DNO, A IMALA SVE NA SVETU: Pevala je glasom anđela, u SMRT su je odveli POROCI, a sada EJMI konačno dobija svoj film

Britanska kantautorka Ejmi Vajnhaus je na svetskoj muzičkoj sceni upamćena pre svega zbog specifičnog glasa, emotivnog izraza i autentičnog umetničkog pristupa. Trinaest godina nakon njene smrti, na bioskopskim platnima će se naći filmski portret "Back to Black", navodi sajt repertoar.rs.

foto: Taramount film

Ejmi je u svojim ranim dvadesetim godinama brzo stekla slavu svojim nekonvencionalnim, ali izuzetno emotivnim vokalom, izraženim kroz miks džeza, soula, R&B i regea. Njen album ‘Frank’, objavljen 2003. godine, bio je prvi korak ka usponu u muzičkom svetu. Međutim, prava senzacija dogodila se sa njenim drugim albumom ‘Back to Black’ iz 2006. godine. Ovaj album doneo je nezaboravne hitove poput ‘Rehab’, ‘You Know I’m No Good’ i Back to Black, koji su osvojili publiku širom sveta i doneli joj pet Gremi nagrada, uključujući i onu za album godine.

Upravo će album sa kojim film deli naziv biti centralni deo priče o karijeri i životu ove umetnice. Film će predstaviti privatni deo njenog života u tim godinama i na koji način je on uticao na stvaranje čuvenih pesama. Lik Ejmi Vajnhaus tumači Marisa Abela, a u ostalim ulogama našli su se i Edi Marsan, Lesli Menvil, Džulijet Kauan i Džek O’Konel.

foto: Taramount film

Pored muzičkog talenta, život Ejmi Vajnhaus bio je obeležen i problemima sa zavisnošću, kao i turbulentnim odnosima sa partnerima. Njena borba sa alkoholom i drogama, koja je često bila javna tema, ozbljno je narušila njeno zdravstveno stanje. Ejmi Vajnhaus je preminula u svojoj 27. godini. Postala je deo famoznog i tragičnog Kluba 27 ostavljajući svet muzike u tuzi zbog gubitka izuzetnog talenta.

Iako je njen život bio kratkotrajan, muzičko nasleđe koje je ostavila je neprocenjivo. Njena iskrena emotivnost i autentičnost ni danas nisu zaboravljeni i verujemo da će ovo ostvarenje samo dodatno učvrstiti njeno mesto u sećanjima gledalaca.

Svečana premijera filma će se održati 7. maja u 20.30 časova u bioskopu Cineplexx BIG Beograd.

Karte za premijeru od danas su u prodaji pa savetujemo svim fanovima da obezbede najbolja mesta na vreme i dožive na velikom platnu legendarne hitove Ejmi Vajnhaus u fenomenalnoj izvedbi Marise Abele koja tumači glavnu ulogu u filmu.

Film "Back to Black" je na repertaoru domaćih bioskopa od 9. maja.

