Kada je pokušala da probudi svoju bebu, njene ruke su bile hladne, a njen plač se nije čuo. Devojčica stara mesec dana izgubila je svoju bitku za život. Svakog dana ova hrabra žena budi se sa jednim pitanjem - zašto je njeno dete preminulo?

Aranka Nađ je u svojoj potresnoj ispovesti za Crnu Hroniku ispričala detalje tragedije.

Sat vremena su je animirali

- Sećam se, nahranila sam je u 3 sata ujutru i posle toga smo zaspale, zatim sam se ponovo probudila u 5 sati da je opet nahranim ali ona više nije disala. Pokušala sam na sve moguće načine da je probudim ali nisam uspela, cela je bila hladna i istog trenutka sam pozvala komšiju da me poveze u Hitnu pomoć i kada smo stigli tamo oni su mi je samo izvadili iz naručja i odveli u sobu na reanimaciju. Sat vremena je trajala reanimacija i konstantno sam zapitkivala sestre da li diše i samo su mi klimale glavom ali na kraju više nisu mogle da se suzdrže i stavili su me u drugu prostoriju. Bogu sam se molila samo da ona prodiše ali se to nije desilo i na kraju je došao doktor da mi saopšti da mi je dete preminulo - izustila je Aranka i dodala:

Aranka Nađ Foto: Kurir Televizija

- Tad su mi je doveli i sat vremena sam ležala sa njom i pitala se zašto je mene moje dete napustilo. Ona je tokom noći samo zaspala i meni svake noći do dana današnjeg stoji ta slika u glavi. Ostavila sam je tamo i više je nikada nisam videla. Doveli su je u Novi Sad u forenzički centar na obdukciji i papire smo čekali dve nedelje, kada sam dobila te papire na njima ništa nije pisalo, ni koji je uzrok niti šta se desilo sa mojom bebom. Jedino što su mi rekli jeste to da je verovatno kolevska smrt bila u pitanju. Pre svega ovoga smo dva puta išli u bolnicu, dva puta su nas primili i oba puta su bili različiti lekari jer ona nije imala svog izabranog lekara koji bi imao svu evidenciju njenih nalaza i zdravstvenih problema nego je svaki put bio drugi doktor. Rođena je prevremeno u osmom mesecu i trebalo je mesec dana da bude u inkubatoru sigurno ali su nas posle tri dana pustili.

Kurir.rs