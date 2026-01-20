Slušaj vest

Incident se dogodio na uglu Glavne ulice i Ulice cara Dušana oko pola sata posle ponoći.

Naime, teška saobraćajna nesreća dogodila se u Zemunu kada je muškarac automobilom udario u zgradu.

Prema prvim informacijama, do saobraćajne nesreće je došlo kada je automobil udario u zgradu i tom prilikom uleteo u objekat. Sve se odigralo oko pola sata posle ponoći na uglu Glavne ulice i Ulice cara Dušana u Zemunu.

Povređeni muškarac (50) je prevezen u crvenu zonu reanimacije Urgentnog centra.

 Kako se vidi na snimcima sa društvenih mreža, zadnji deo automobila viri iz zgrade, a na licu mesta intervenisala je jedinica vatrogasaca-spasilaca.

Uzrok nesreće još nije poznat, a policija je na licu mesta vršila uviđaj kako bi se utvrdile sve okolnosti koje su dovele do ovog incidenta.

Vozilo je pretrpelo značajnu štetu, a oštećen je i deo zgrade u koju je udarilo.

