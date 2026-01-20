Slušaj vest

Hitna pomoć je saopštila da su njene ekipe intervenisale 113 puta, od čega je 18 intervencija bilo na javnim mestima. Najviše poziva bilo je zbog visokog pritiska, bolova u grudima i moždanih udara, a pomoć je zatražilo i više dijabetičara.

Dvojica muškaraca zadobila su teške povrede u dve saobraćajne nesreće koje su se dogodile tokom noći u Zemunu i Novom Beogradu, rečeno je u Hitnoj pomoći.

Na uglu Jurija Gagarina i Savskog nasipa, u 20.21, muškarac star 55 godina kao pešak je povređen u saobraćajnoj nesreći i prevezen u Urgentni centar, u crvenu zonu reanimacije.

U 00.26 časova, u Zemunu, na uglu Glavne ulice i Cara Dušana, muškarac star 50 godina udario je automobilom a ekipe Hitne pomoći intervenisale su u noćnoj smeni 110 puta, a od toga je 18 intervencija bilo na javnom mestu.

Za pomoć su se najviše javljali srčani bolesnici i osobe koje su imale problema sa gušenjem.

Kurir.rs/Beta

