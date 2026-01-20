Slušaj vest

Stefan Savić, reprezentativac Srbije i MMA borac, ubijen je u noći između 24. i 25. februara 2024. godine na Dorćolu. Jedan od ubica, Vasilije Gačević, uhapšen je juče u Španiji po međunarodnoj poternici Srbije zbog teškog ubistva u saizvršilaštvu i pokušaja teškog ubistva, potvrdio je potpredsednik Vlade i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić.

Marko Daničić i Vasilije Gačević su u noći između 24. i 25. februara u Dunavskoj ulici na Dorćolu brutalno Stefana Savića, nakon čega su samo odšetali sa lica mesta kao da se ništa nije dogodilo i jednostavno nestali.

Foto: Printscreen

Došli su do ugostiteljskog objekta "Dorćoleta" i nakon verbalne rasprave sa ubijenim Stefanom Savićem, Vasilije Gačević je izvukao nož i tada je Stefan Savić počeo da beži. Gačević i Daničić su ga sustigli i zadali mu više udaraca rukama i nogama u predelu glave i tela da bi mu zatim Vasilije Gačević zadao više uboda nožem po telu i nogama usled kojih je oštećeni Stefan Savić preminuo.

- Stefan je uboden ispred kluba dok je bio okrenut leđima. Njegova rana je neprestano krvarila dok je trčao i pokušavao da se spasi od svojih napadača. Zbog teške povrede, Stefan više nije mogao da izdrži i napadači su ga sustigli i krvnički ubili, izboli su ga više od 15 puta - navodi izvor upoznat sa slučajem.

Brutalnost zločina, ubodi nožem i hladnokrvnost kojom su se ubice udaljile sa mesta zločina, lede krv u žilama.

- Dok su okrivljeni na ulici udarali i nožem ubadali oštećenog Stefana Savića, iz kola je izašao oštećeni Stefan Marković koji se tu slučajno zadesio i koji je pokušao da spreči tuču ali je tom prilikom Vasilije Gačević zadao više uboda nožem u predelu nogu i grudnog koša oštećenom Stefanu Markoviću i zadao mu teške telesne povrede - izjavio je tada ministar policije Ivica Dačić.

- Video je kako petorica nasrću na jednog i reagovao je instinktivno, kao što bi svaki dobar čovek - rekao je otac Stefana Savića Nenad Savić u julu 2024. godine, prisećajući se kobne noći kada je Stefan, nakon što je izašao iz noćnog kluba, postao žrtva brutalnog napada.

- Rekao mi je da više nikada neće dići ruku ni na koga van ringa, od kada je ušao u reprezentaciju - izjavio je Nenad.

- Te noći je samo bežao, nije želeo sukob - dodao je otac Nenad.

Foto: Nenad Kostić

Kako su prelazili granice? Marko Daničić se i dalje krije

Poslednja informacija koja se pojavila u medijima je da se ubice nalaze u jednoj od zemalja Centralne Amerike. Međutim, te informacije nikada nisu zvanično potvrđene. Ostaje misterija kako su uspeli da pređu više državnih granica, s obzirom na to da se nalaze na Interpolovoj poternici. Pretpostavlja se da im je pomoglo to što je za njima poternica naknadno raspisana.

Pisalo se i da su osumnjičeni odmah nakon ubistva Stefana Savića otišli u stan kod jednog od njih, a zatim pobegli na Kosovo i Metohiju, a zatim u Albaniju, ali zvaničnih potvrda nikada nije bilo.

"Ubice su na Kosovu"

- Suze liju iako vreme prolazi. Svakog dana idemo na grob. Pokušavamo da živimo - rekao je otac Stefana Savića svojevremeno u jednom od intervjua. Tada je dodao da su, prema njegovim informacijama, ubice na Kosovu i Metohiji.

- Na Kosovu su, koliko znam, ali pitanje je koliko dugo će moći da se kriju. Digao sam ruke od potrage. Morao sam da se vratim poslu, finansijski smo bili gotovi. Kada me pitaju kako smo, kažem im da pokušavamo da preživimo. Od januara nisam izašao iz kamiona - rekao je Nenad u julu 2025. godine.

On je tada izjavio da istražni organi Kosova nemaju saradnju sa zvaničnim organima Srbije, te da iz tog razloga ubice njegovog sina Stefana Savića ne mogu biti izručene.

Foto: Nenad Kostić

"Da čuju krik majke kako plače za sinom, nikad ne bi digli ruku ni na koga"

- Oni su i ranije pravili probleme, tukli ljude, ali ovo... Ovo je vrhunac zla - rekao je Nenad, opisujući ih kao "čopor koji uživa u nasilju".

- Da čuju krik majke koja u tri ujutru plače za svojim sinom, nikada ne bi digli ruku ni na koga - ispričao je svojevremeno tada Nenad Savić.