Hronika
HOROR U ZEMUNU! Sin (25) izbo majku (56) - nožem joj naneo teške povrede po glavi, vratu i ramenima
U jutarnjim časovima, u KBC Zemun dovezena je S.S.R. (56), koja je zadobila teške telesne povrede u stanu u Zemunu, nezvanično se saznaje.
Do incidenta je došlo nakon verbalnog sukoba sa sinom L.R. (25).
L.R. je fizički napao majku, a potom joj nožem naneo povrede u predelu glave, vrata i ramena. Ženi su konstatovane teške telesne povrede, a zadržana je na odeljenju "šoka", gde joj se pruža dalje lečenje.
L.R. se udaljio pre dolaska policije. Istragu vodi Više javno tužilaštvo u Beogradu.
Kurir.rs/Telegraf
