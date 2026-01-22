Slušaj vest

Po nalogu Višeg javnog tužilaštva, njemu se na teret stavlja pokušaj ubistva, dok se nesrećna žena sa teškim povredama vrata i glave nalazi u KBC Zemun.

Krvava drama odigrala se u sredu oko 8:30 časova u porodičnom stanu, kada je mirno jutro prekinuto jezivim nasiljem. Ono što je počelo kao verbalna svađa majke i sina, završilo se pokušajem najtežeg zločina.

Zverski je mlatio, pa potegao nož

Istraga je otkrila svirepe detalje napada. Sin je najpre fizički nasrnuo na majku, zadajući joj brojne udarce po glavi i telu. Nesrećna žena primljena je u bolnicu u neprepoznatljivom stanju, sa mnogobrojnim masnicama i podlivima po celom telu, teškom ranom na vratu nanetom nožem i povredama na rukama koje su nastale dok je pokušavala da se odbrani od sečiva.

Žrtva je kolima Hitne pomoći hitno prevezena u bolnicu, gde su joj konstatovane teške telesne povrede opasne po život. Zbog kritičnog stanja, smeštena je na odeljenje Šoka, a lekari neprestano prate njene vitalne funkcije.

Određeno zadržavanje po nalogu VJT

Brzom reakcijom policije, napadač je lišen slobode. Više javno tužilaštvo je, s obzirom na težinu povreda i način izvršenja dela, incident odmah okvalifikovalo kao pokušaj ubistva. L. R. je određeno zadržavanje do 48 sati, nakon čega će uz krivičnu prijavu biti izveden pred tužioca.

Komšije su i dalje u stanju potpunog šoka.

- Čuli smo buku i zapomaganje u sredu ujutru, ali niko nije mogao da veruje da je sin spreman da sopstvenoj majci nanese takve povrede. Svi se molimo da žena preživi - kaže jedan od potresenih komšija.

(Kurir.rs/Telegraf)

