Oko 168.000 evra koje je trebalo da podeli sedam naslednika porodice preminulog Budislava Sošića, otišlo je u ruke žene koja je banci podnela falsifikovano sudsko rešenje, kojim je ona jedina naslednica.

Odgovorna za ovo krivično delo i dalje je na slobodi. Tim povodom, Drago Sošić, unuk preminulog, podelio je svoju ispovest za emisiju "Crna hronika".

Tokom ostavinske rasprave otkriveno je da je kompletan iznos od 168.000 evra, koji je deda Budislav godinama mukotrpno sticao, nestao iz banke, bez ikakve zvanične najave ili znanja naslednika.

Unuk objašnjava kako je deda čitav život radio kao privatni preduzetnik, izrađivao je ortopedska pomagala, štake, uloške, cipele i druge proizvode koje je uvozio i prodavao. Sav novac koji je zaradio oročavao je u banci, štedeći za buduće generacije. Nakon njegove smrti 2015. godine, pokrenut je ostavinski postupak, ali su se zbog brojnih prepreka stvari odužile.

"Hrvatica podigla celokupan iznos sa računa"

Prevara se, kako tvrdi Drago, dogodila tokom pandemije: tačno 20. juna 2020. godine, kada je izvesna Hrvatica podigla celokupan iznos sa računa. Porodica, međutim, o tome nije imala nikakvu informaciju sve do januara 2024, kada su iz banke konačno obavešteni da novac više ne postoji. Do tog trenutka, nisu ni mogli da dođu do sredstava jer ostavinski postupak još nije bio zaključen.

- Nismo imali pristup banci jer nismo imali konačno ostavinsko rešenje. Ispostavilo se da su dokumenti korišćeni za isplatu bili lažni, falsifikovano ostavinsko rešenje, lažni pečati suda i falsifikovana dokumenta hrvatske državljanke koja se predstavila kao naslednica - objašnjava Sošić.

Prema njegovim rečima, osoba koja je uzela novac boravila je tih dana u luksuznom hotelu u Beogradu i nedugo potom napustila zemlju. Iako postoji evidentiran pasoš i nekoliko fotografija iz sistema, istraga ni nakon godinu dana nije donela konkretne rezultate.

Zbog pravne zavrzlame, banka je sada tužena, ali ne kao pravni naslednici već kao "lica sa pravnim interesom", što dodatno komplikuje čitav proces. Ključno ostavinsko rešenje još nije završeno, jer, kako Sošić tvrdi, sudija koči postupak, bilo iz nemara, bilo iz razloga koji još nisu razjašnjeni:

- Neko je znao broj računa, visinu sredstava, znao je kad treba da podnese falsifikovana dokumenta i kako da ih predstavi kao validna. Takva stvar se ne dešava bez saradnje iznutra iz banke, iz suda, možda čak i iz okruženja. Morao je postojati lanac ljudi - neko ko je falsifikovao dokumente, neko ko ih je overio, neko ko je znao kad su ostavinski postupci u toku. To nije uradio jedan čovek - kaže Sošić.

"Banka kao potencionalno najveći krivac"

Andrija Magdelinić, advokat govorio je na ovu temu, tvrdeći da je ovakva akcija naočigled organizovanog tipa:

- Morao je da bude insajder u banci. Odnosno, morala je ona da ima neke informacije iz banke u vezi visine novca na tom računu. Imala je sigurno informacije o tome da se još nije završio ostavinski postupak. Ja bih ovde odgovornost tražio u banci i oštećeni sigurno ovaj postupak ne mogu izgubiti - kaže Magdelinić i dodaje da se ovakva prevara može preneti i na drugu imovinu koju poseduju:

- Istraga treba da utvrdi ko je proveravao te lažne falsifikovane dokumente, pa jedan od prvih koraka je očitavanje lične karte. Onda u sistemu mora da se pokaže da nije falsifikat.

