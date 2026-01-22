Nezvanično, tri osobe su lakše i jedna teže povređena. Uviđaj je u toku.
uviđaj u toku
4 POVREĐENA, TROJE LAKŠE, JEDAN TEŽE: Detalji saobraćajne nesreće u Brasini kod Loznice, automobil potpuno smrskan, pretvoren u hrpu lima (FOTO)
Slušaj vest
Na putu Loznica-Mali Zvornik u mestu Brasina dogodila se saobraćajna nesreća u kojoj je prema nezvaničnim informacijama više lica povređeno.
Na fotografiji sa lica mesta vidi se da je na jednom automobilu zadnji deo potpuno smrskan.
Nezvanično, tri osobe su lakše i jedna teže povređena. Uviđaj je u toku.
Kurir.rs
Reaguj
Komentariši