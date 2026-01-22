Slušaj vest

Na putu Loznica-Mali Zvornik u mestu Brasina dogodila se saobraćajna nesreća u kojoj je prema nezvaničnim informacijama više lica povređeno.

Na fotografiji sa lica mesta vidi se da je na jednom automobilu zadnji deo potpuno smrskan.

Nezvanično, tri osobe su lakše i jedna teže povređena. Uviđaj je u toku.

Kurir.rs

