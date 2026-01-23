Hronika
IZGUBIO NA KLADIONICI, PA UPERIO PIŠTOLJ U RADNIKA: Crnogorac (40) pravio haos u Zemunu
S. N. je bio u jednoj sportskoj kladionici u Zemunu, gde je igrao na aparatima, da bi naposletku, nezadovoljan zbog gubitka novca, izvukao pištolj i pretio radniku kladionice N. N. (25).
Pretnje su odmah prijavljene policiji, te je S. M. ubrzo uhapšen.
Njemu je određeno policijsko zadržavanje do 48 sati, u kom roku će biti priveden na saslušanje u tužilaštvo.
Istragu vodi Treće osnovno javno tužilaštvo u Beogradu.
