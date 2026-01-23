Slušaj vest

Državljanin Crne Gore S. M. (40) uhapšen je u Zemunu jer je pištoljem pretio radniku kladionice.

S. N. je bio u jednoj sportskoj kladionici u Zemunu, gde je igrao na aparatima, da bi naposletku, nezadovoljan zbog gubitka novca, izvukao pištolj i pretio radniku kladionice N. N. (25).

Pretnje su odmah prijavljene policiji, te je S. M. ubrzo uhapšen.

Njemu je određeno policijsko zadržavanje do 48 sati, u kom roku će biti priveden na saslušanje u tužilaštvo.

Istragu vodi Treće osnovno javno tužilaštvo u Beogradu.