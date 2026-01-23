Slušaj vest

Nebojša Nedović, otac ubijenog Igora Nedovića, koji je navodno bio pripadnik škaljarskog klana, ispričao je u istrazi da ne zna motiv brutalnog ubistva svog sina koje se dogodilo 16. jula 2025, ali da je uveren da je egzekutor Arijan Rečković bio za to plaćen.

- Mislio sam da s njim popričam kad se oporavi od ranijeg pokušaja ubistva, ali taj razgovor nikada nismo obavili. Jedini razlog zbog kojeg mislim da bi Rečković ubio mog sina jeste da mu je neko to platio - rekao je Nebojša Nedović.

On je naveo da je od maja prošle godine svakodnevno lično obezbeđivao sina, nakon što je Arijan Rečković pokušao da ga ubije dok je sedeo na terasi jednog lokala u Podgorici.

- Svakog dana sam ga pratio. Izlazio sam prvi, proveravao teren i čekao da se vrati kući. Tog dana, 16. jula 2025, prvi put ga nisam ispratio. I baš tog dana je ubijen - ispričao je otac.

Prema optužnici, Rečković se tereti da je 16. jula 2025. godine, u popodnevnim časovima, u Ulici Gojka Radonjića u Staroj varoši, iz vatrenog oružja ispalio više hitaca u Igora Nedovića, nanevši mu smrtonosne povrede.

Napadač je potom pobegao preko obale Morače, koristeći gumeni kajak.

Podsetimo, Rečković je i ranije optužen da je 17. maja prošle godine u jednom lokalu u Siti kvartu hicima iz pištolja ranio Nedovića, dok se Tariku Muminoviću na teret stavlja da mu je u tome pomagao.

Živeli u strahu

Nebojša Nedović je naveo da je porodica mesecima živela u strahu nakon prvog pokušaja ubistva.

- Postavio sam video-nadzor, proveravao teren oko kuće, išao prvo ka Morači, pa ka džamiji, da vidim ima li koga. Tek onda bi Igor izlazio. Tako smo svi radili, supruga, ćerka i sin - rekao je on.

Međutim, tog kobnog dana dogodio se izuzetak.

- Igor je brzo doručkovao i krenuo sa drugom E. S, koji je insistirao da ne izlazim iz dvorišta. Rekao je da nema potrebe da ga pratim do motora. Tada mi to nije bilo sumnjivo, danas jeste - kazao je Nedović.

"Neko trči"

Po povratku u kuću, njegova supruga je povikala da vidi nekoga kako trči, nakon što je na monitoru video-nadzora primetila napadača.

- Odmah sam potrčao napolje i čuo više pucnjeva, iz dva navrata. Kada sam izašao ispred kapije, na oko 20 metara video sam čoveka sa pištoljem u ruci, okrenutog ka Igoru koji je već ležao na asfaltu - ispričao je slomljeni otac.

Napadač je potom pobegao ka džamiji i dalje prema Morači. U poteru su krenuli otac, Igorov brat Balša i komšije, ali bez uspeha. Igor Nedović je preminuo u 14.17 časova, 47 minuta nakon što je policija obaveštena o pucnjavi.

Prema optužnici, Rečković je nastavio da puca u Igora i nakon što je pao na asfalt. Sudsko-medicinskim veštačenjem utvrđeno je da je smrt nastupila usled prostrelnih povreda vitalnih organa i masivnog unutrašnjeg krvarenja.

Dan kasnije pronađen je gumeni kajak, kao i dukserica i ranac ispod Ulice Špira Mugoše. Forenzičari su utvrdili da je biološki materijal i otisci prstiju na pronađenim predmetima pripadaju Arijanu Rečkoviću.

Niko od svedoka, kao ni porodica, prijatelji i emotivna partnerka Igora Nedovića, nije mogao da navede bilo kakav mogući motiv zločina.