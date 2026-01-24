Slušaj vest

U naselju Kaluđerica, preksinoć oko jedan sat iza ponoći, došlo je do dramatičnog incidenta u kojem je četrdesetogodišnji D.G. zadobio ubodnu ranu u predelu stomaka.

On je na lice mesta prevezen kolima Hitne pomoći, gde mu je ukazana hitna medicinska pomoć.

Prema saznanjima iz istrage, ranjavanju je prethodila oštra verbalna rasprava između D.G. i njegove devojke. U rastrojstvu izazvanom svađom, muškarac je dograbio kuhinjski nož i, prema sopstvenom priznanju, sam sebi naneo povredu.

Pripadnici policije odmah su obavili razgovor sa devojkom koja je bila prisutna u kući u trenutku incidenta.

- Ona je potvrdila policiji da su se žučno svađali, nakon čega je D.G. uzeo sečivo i zario ga sebi u stomak. Nakon što su lekari u Urgentnom centru sanirali ranu, D.G. je otpušten na kućno lečenje- kaže naš sagovornik.

Iako su i muškarac i njegova devojka dali podudarne iskaze o tome da je reč o samopovređivanju, policija će detaljno ispitati sve okolnosti i proveriti materijalne tragove kako bi se zvanično potvrdili ovi navodi.

Slučaj je okarakterisan kao nesrećni događaj nakon porodične rasprave, a dalja istraga će utvrditi sve relevantne činjenice.