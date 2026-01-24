Slušaj vest

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Kruševcu uhapsili su sugrađane N. P. (40), М. B. (35) i А. B. (23). Oni se terete da su u noći između 21. i 22. januara provalili u magacinski prostor jednog restorana na teritoriji grada.

Prema navodima iz policijskog saopštenja, osumnjičeni su iz objekta izneli različite predmete čija se ukupna vrednost procenjuje na oko 1.000.000 dinara. Iako policija nije precizirala o kojim je predmetima reč, visina materijalne štete ukazuje na to da je reč o vrednijoj opremi ili većim količinama akcizne robe i inventara.

Brzom istragom, policija je identifikovala i locirala osumnjičeni trojac. Po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Kruševcu, njima je određeno zadržavanje do 48 sati.

Osumnjičeni će, uz krivičnu prijavu za delo teška krađa, u zakonskom roku biti privedeni nadležnom tužiocu na saslušanje.