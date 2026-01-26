Slušaj vest

Tuča maloletnika eskalirala je na Trošarini, kada su se tinejdžeri nakon verbalne rasprave obračunali hladnim oruzjem. Jedan od njih uboden je nožem i prevezen u Urgentni centar, a na ovu temu za Kurir televiziju govorio je predsednik pokreta "Novi ljudi nova snaga Srbije" Blažo Marković.

- Uzrok je škola Ribnikar jer tinejdžeri sada znaju da im zakon ništa ne može. Videli smo posledice jer je maloletnički kriminal sve više porastao. Često insistiram na smrtnoj kazni i smanjivanju granice krivične odgovornosti, kao što je u Francuskoj to 10 godina. Sve to je ostalo na priči i niko nije pokrenuo procedure - kaže Marković.

On dodaje da dete koje ima 15 ili 16 godina koje vežba je sigurno snažno, a pojavljuju se slučajevi koji treniraju sa tegovima već sa 12 godina.

- Deca vide ubicu iz Ribnikara i onda pomisle da ako njega nisu osudili, neće ni njega. Na Voždovcu ima par grupa maloletnika koje se samo uvećavaju. Pitanje je kada će se pobiti između sebe. Dete je već stradalo, krv je pala, sada će početi između sebe, a građani iz Voždovca su već zabrinuti.

Marković dodaje da je problem i to što policija ne može da priđe maloletniku i intervenište preventivno.

Jedan zadobio ubod nožem, drugi potres mozga

Podsetimo, dva dečaka od po 17 godina povređena su juče u ranim jutarnjim časovima u Beogradu, jedan je zadobio ubod nožem u desnu natkolenicu, drugi je imao potres mozga i prevezeni su u dečju bolnicu u Tiršovoj.

U Hitnoj pomoći je rečeno da su oni napadnuti, da nisu učestvovali u tuči, kao i da se to desilo na Voždovcu, u naselju Trošarina, oko 21.20 čas.

