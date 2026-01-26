Slušaj vest

Stanari jedne zgrade na Terazijama, u samom centru Beograda, proživeli su pravu dramu nakon što su u istoj zgradi u razmaku od samo dva dana izbila dva požara - prvi put su se zapalile instalacije, a drugi put je buknuo stan starijeg muškarca, kada je došlo i do eksplozije.

Kako komšije svedoče za Kurir, prvi incident dogodio se u petak, kada je planuo elektro-ormarić u kojem se nalaze osigurači za celu zgradu.

- U petak je izbio požar u elektro-ormariću. Nadležni su odmah reagovali, ali zbog velikog kvara, dva dana nismo imali struju - pričaju uznemireni stanari.

Još jedna drama

Međutim, prava drama usledila je tek juče, kada je struja konačno ponovo došla. Prema rečima komšija, samo nekoliko trenutaka kasnije u jednom od stanova začula se snažna detonacija, nakon koje je izbio požar.

- Čuli smo jak prasak, kao eksploziju. Posle nekoliko sekundi krenula je panika - kažu stanari.

Komšija starijeg muškarca u čijem je stanu izbio požar ispričao je za Kurir potresne trenutke koje, kako kaže, nikada neće zaboraviti.

- Čuo sam lupanje na vrata, viku i zapomaganje. Komšija je u panici pokušavao da upozori sve da mu je izbio požar u stanu. Bio je u šoku, jedva je uspeo da kaže šta se dešava. Odmah sam sa suprugom i detetom istrčao iz zgrade i počeo da zvonim ostalima na vrata da se evakuišu - ispričao nam je vidno potresen.

Vatrogasne ekipe stigle su, prema rečima stanara, u rekordnom roku. Zgrada je brzo evakuisana, ali je borba sa vatrom trajala satima.

- Sve je bilo puno dima. Mislili smo da će se cela zgrada zapaliti - dodaje sagovornik Kurira.

Stanari navode da je muškarac bio u stanu u trenutku izbijanja požara i da je, kako kažu, pukom srećom preživeo.

- Moglo je da se završi najgore. Čovek je bio u plamenu, on je sada u Urgentnom centru, nadamo se da će se brzo oporaviti - kažu komšije.

Zastrašujući prizori Prizori u stanu u kojem je izbio požar su, prema svedočenju stanara, zastrašujući. Ostalo je samo crnilo, garež i zidovi potpuno pocrneli od dima. - Sve mu je izgorelo. Nameštaj, stvari, uspomene... Haos. Ne zna se šta je više bilo soba, a šta hodnik - kažu stanari. Uzrok požara i eksplozije biće poznat nakon istrage nadležnih službi.

Oglasio se i MUP

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Sektora za vanredne situaciјe, lokalizovali su brzo požar koјi јe izbio sinoć oko 18 časova u јednom stanu na Teraziјama u Beogradu.