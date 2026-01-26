ISTA ZGRADA NA TERAZIJAMA GORELA 2 PUTA U ROKU OD 2 DANA! Komšija je bio u plamenu, moglo je da se završi najgore! (foto)
Stanari jedne zgrade na Terazijama, u samom centru Beograda, proživeli su pravu dramu nakon što su u istoj zgradi u razmaku od samo dva dana izbila dva požara - prvi put su se zapalile instalacije, a drugi put je buknuo stan starijeg muškarca, kada je došlo i do eksplozije.
Kako komšije svedoče za Kurir, prvi incident dogodio se u petak, kada je planuo elektro-ormarić u kojem se nalaze osigurači za celu zgradu.
- U petak je izbio požar u elektro-ormariću. Nadležni su odmah reagovali, ali zbog velikog kvara, dva dana nismo imali struju - pričaju uznemireni stanari.
Još jedna drama
Međutim, prava drama usledila je tek juče, kada je struja konačno ponovo došla. Prema rečima komšija, samo nekoliko trenutaka kasnije u jednom od stanova začula se snažna detonacija, nakon koje je izbio požar.
- Čuli smo jak prasak, kao eksploziju. Posle nekoliko sekundi krenula je panika - kažu stanari.
Komšija starijeg muškarca u čijem je stanu izbio požar ispričao je za Kurir potresne trenutke koje, kako kaže, nikada neće zaboraviti.
- Čuo sam lupanje na vrata, viku i zapomaganje. Komšija je u panici pokušavao da upozori sve da mu je izbio požar u stanu. Bio je u šoku, jedva je uspeo da kaže šta se dešava. Odmah sam sa suprugom i detetom istrčao iz zgrade i počeo da zvonim ostalima na vrata da se evakuišu - ispričao nam je vidno potresen.
Vatrogasne ekipe stigle su, prema rečima stanara, u rekordnom roku. Zgrada je brzo evakuisana, ali je borba sa vatrom trajala satima.
- Sve je bilo puno dima. Mislili smo da će se cela zgrada zapaliti - dodaje sagovornik Kurira.
Stanari navode da je muškarac bio u stanu u trenutku izbijanja požara i da je, kako kažu, pukom srećom preživeo.
- Moglo je da se završi najgore. Čovek je bio u plamenu, on je sada u Urgentnom centru, nadamo se da će se brzo oporaviti - kažu komšije.
Prizori u stanu u kojem je izbio požar su, prema svedočenju stanara, zastrašujući. Ostalo je samo crnilo, garež i zidovi potpuno pocrneli od dima.
- Sve mu je izgorelo. Nameštaj, stvari, uspomene... Haos. Ne zna se šta je više bilo soba, a šta hodnik - kažu stanari.
Uzrok požara i eksplozije biće poznat nakon istrage nadležnih službi.
Oglasio se i MUP
Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Sektora za vanredne situaciјe, lokalizovali su brzo požar koјi јe izbio sinoć oko 18 časova u јednom stanu na Teraziјama u Beogradu.
Na licu mesta bilo јe 30 vatrogasaca-spasilaca sa deset vozila, a njihovom brzom intervenciјom lokalizovan јe požar i sprečeno njegovo dalje širenje. Јedna osoba јe zadobila povrede i vozilom Hitne pomoći prevezena u zdravstvenu ustanovu.