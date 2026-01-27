Slušaj vest

Kako je potvrđeno, drugostepeni sud je uvažio žalbe odbrane i predmet vratio na ponovno odlučivanje, čime je dosadašnja presuda stavljena van snage.

Pet godina zatvora

Podsetimo, Viši sud u Novom Pazaru je Fadilja i Hasiba M. proglasio krivima za krivično delo nehatnog lišenja života u saizvršilaštvu, te im izrekao kazne od po dve i po godine zatvora, uz dodatna tri meseca za nasilničko ponašanje. Istom presudom Denis P., brat stradalog Sameta, osuđen je zbog teške telesne povrede i nasilničkog ponašanja. Njegova kazna je, po žalbi Višeg javnog tužilaštva, kasnije preinačena i povećana sa godinu i tri meseca na godinu i šest meseci zatvora, dok je žalba njegovog branioca odbijena kao neosnovana.

Ubijeni Samet Pepić Foto: Privatna Arhiva

- Smatramo da je ova odluka suda neprimerena! Kako je moguće da jedan život vredi prvo tako malo, a onda na sve to i tu odluku Apelacioni sud u Kragujevcu ukine. Mi smo kao porodica veoma razočarani i polako gubimo nadu da će smrt našeg Sameta ikada dobiti pravni epilog - kaže rođak preminulog za Kurir, koji inače, ne krije nezadovoljstvo što je njihov rođak koji je takođe, učestvovao u tuči dobio veću kaznu zatvora.

Dugogodišnji sukob

- Porodice godinama imaju sukob, i to nažalost nikako ne može da spečimo. Krvna osveta je ta koja godinama kvari neki normalan odnos među ovim porodicama. Neko je ubijen, nekoga više nema i smatramo da su kazne male - kaže rođak žrtve.

Pa da podsetimo, opšta makljača i tuča između dve porodice dogodila se 10. jula 2022. godine na lokalnom putu u selu Draga kod Tutina i to neposredno nakon sahrane u kojoj su prisustvovala i jedna i druga porodica. Prema sudskim spisima, došlo je do kontakta između dva vozila - "audija", u kojem su bili Denis i Samet Pepić, i "golfa", u kojem su se nalazili Fadilj i Hasib M. Nakon verbalne rasprave, sukob je eskalirao u fizički obračun.

Tuča nakon sahrane u tutinskom sleu Draga Foto: Printscreen

Obdukcija

Denis P. je, prema presudi, metalnim bokserom naneo Hasibu M. teške telesne povrede opasne po život. U isto vreme, došlo je do tuče između Fadilja M. i Sameta Pepića, a u jednom trenutku Hasib je, prema optužnici, Sameta udario metalnom šipkom. Ključni dokaz u postupku bila je obdukcija Sameta Pepića, kojom je utvrđeno da je imao urođenu manu - slabu građu moždanih krvnih sudova. Sud je prihvatio stav tužilaštva da su mu nanesene lake telesne povrede, u sadejstvu s tim zdravstvenim stanjem, dovele do pucanja krvnih sudova mozga i smrtnog ishoda. Na osnovu tog nalaza, prvobitna optužnica za ubistvo u saizvršilaštvu ublažena je na nehatno lišenje života.

Odbrana Fadilja i Hasiba M. tokom postupka je tvrdila da njihovi klijenti nisu mogli znati za zdravstveno stanje Sameta Pepića, niti predvideti da će lake povrede imati smrtonosne posledice. Isticano je i da su Denis i Samet prvi izazvali incident presecanjem puta i kontaktom vozila. S druge strane, branilac Denisa P. naglašavao je da je njegov klijent postupao u nužnoj samoodbrani i da se ne može izjednačavati s događajima koji su doveli do Sametove smrti.