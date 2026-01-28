Slušaj vest

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Velikoj Plani, intenzivnim operativnim radom, rasvetlili su tešku krađu i uhapsili A. T. (21) i L. N. (22) iz Velike Plane, zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili ovo krivično delo.

Bogat plen

- Oni su, kako se sumnja, u noći između 25. i 26. januara ove godine, došli do jedne kladionice u okolini Velike Plane i upotrebom podesnog alata i fizičke snage nasilno otvorili ulazna vrata i ušli u lokal, odakle su odneli oko 220.000 dinara - saopšteno je iz Policijske uprave Smederevo.

Pretresom kuća osumnjičenih, policijski službenici su pronašli skoro sav ukradeni novac.