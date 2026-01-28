UHAPŠENI PLJAČKAŠI KLADIONICE: Dvojica obila lokal i odnela 220.000 dinara!
Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Velikoj Plani, intenzivnim operativnim radom, rasvetlili su tešku krađu i uhapsili A. T. (21) i L. N. (22) iz Velike Plane, zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili ovo krivično delo.
Bogat plen
- Oni su, kako se sumnja, u noći između 25. i 26. januara ove godine, došli do jedne kladionice u okolini Velike Plane i upotrebom podesnog alata i fizičke snage nasilno otvorili ulazna vrata i ušli u lokal, odakle su odneli oko 220.000 dinara - saopšteno je iz Policijske uprave Smederevo.
Pretresom kuća osumnjičenih, policijski službenici su pronašli skoro sav ukradeni novac.
A. T. i L. N. su, po nalogu nadležnog tužioca, zadržani do 48 časova nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti privedeni osnovnom javnom tužiocu u Velikoj Plani.