Slušaj vest

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Velikoj Plani, intenzivnim operativnim radom, rasvetlili su tešku krađu i uhapsili A. T. (21) i L. N. (22) iz Velike Plane, zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili ovo krivično delo.

Bogat plen

- Oni su, kako se sumnja, u noći između 25. i 26. januara ove godine, došli do jedne kladionice u okolini Velike Plane i upotrebom podesnog alata i fizičke snage nasilno otvorili ulazna vrata i ušli u lokal, odakle su odneli oko 220.000 dinara - saopšteno je iz Policijske uprave Smederevo.

Pretresom kuća osumnjičenih, policijski službenici su pronašli skoro sav ukradeni novac.

A. T. i L. N. su, po nalogu nadležnog tužioca, zadržani do 48 časova nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti privedeni osnovnom javnom tužiocu u Velikoj Plani.

Ne propustiteSrbijaRUŽA PROTERALA LOPOVE IZ KLADIONICE: Upali sa kapuljačama i palicama, ali je samohrana majka razbojnike oborila i izbacila (VIDEO)
1673688021-cacalkradjakladionicafotoprintskrin2.jpg
HronikaPALA DVOJICA PLJAČKAŠA U NOVOM PAZARU: Opljačkali tri kladionice uz pretnju oružjem
profimedia0012242106.jpg
HronikaPAO SERIJSKI PLJAČKAŠ U ČAČKU: Nožem pljačkao prodavnice i kladionice
polcijja.jpg