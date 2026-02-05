Slušaj vest

Najupečatljiviji lik kriminalnog miljea Beograda devedesetih godina prošlog veka Aleksandar Knežević Knele ubijen je 28. oktobra 1992, a taj zločin nikada nije rasvetljen.

On je živeo brzo, bio je opasan momak i imao je 21 godinu kada je ubijen, a mi objavljujemo retko viđenu fotografiju Kneleta na kojoj leži go, u kariranoj posteljini.

Ispovest devojke

Njegova devojka je u ekskluzivnoj ispovesti koju je prenela Fejsbuk stranica "Legende devedesetih" ispričala kako je Kneletu želela da rodi 14-oro dece, a da mu je još kao klinka obećala da će mu biti devojka, što se kasnije i dogodilo.

- Moja baka i Kneletova baka su iz istog mesta, iz Sopota na Kosmaju. One su bile prijateljice. Viđala sam Saleta još dok je bio mali. Živela sam na Voždovcu kada su oni došli iz Sarajevske. Bila je zima, sankanje u Nikšićkoj, strmina ispod Vojvode Stepe. Sećam se kada me je Knele pukao sankama tako da sam se jako uplašila. Kada sam zaplakala, prišao je da me teši. Ranije sam se plašila nemirnih dečaka. On je rekao svojim drugovima da me odvedu kući. Uveli su me u dvorište i predali me tati, koji je bio jako strog komunista, bio je direktor pošte. Tata je bio zadivljen i rekao je: "Uvek ću je sa takvom decom puštati napolje" - govorila je Kneletova devojka i potom otkrila kako su otpočeli vezu:

- Bila sam starija od Saše, ali iako sam završavala osnovnu školu, bila sam mršava, krhka i nerazvijena. Zanimljivost je što me je Saša smuvao unapred! Još kao dečak me je pitao da mu budem devojka. Obećanje mi je iznudio na mom času folklora u OŠ "Bora Stanković" u Beogradu. Imala sam čas u sali za fizičko. Saša je u salu za fizičko uskočio kroz mali prozor s ulice i doskočio na kozlić, a čas je stao! Posle časa me je pitao: "Hoćeš li da me čekaš da porastem da mi budeš devojka?"Obećala sam da hoću i to se spontano ostvarilo nekoliko godina kasnije na žurki u Vojvode Stepe 16 na Autokomandi - kaže i navodi da nije stigla da mu se zahvali za ljubav.

Tri hica iz pištolja

Knežević je likvidiran sa tri hica iz pištolja sa prigušivačem u apartmanu 331 hotela "Hajat". Knele je zbog zabrinutosti za svoje najbliže, odlučio da se iz porodične kuće preseli u jedan od najelitnijih beogradskih hotela. Uselio se na treći sprat, u sobu broj 331.

Tvorac čuvene dizel - generacije žestokih momaka pronađen je u toj sobi, kako mrtav leži na stomaku, a na ogledalu je krvlju bila ispisana poruka "broj 1". Ova poruka do danas nije dešifrovana.

Bivši funkcioner beogradske policije, iz odeljenja za krvne delikte, izjavio je:

- Bio sam na uviđaju u sobi 331 hotela Hajat kada je Knele ubijen. Ležao je na stomaku, upucan s leđa. Mislimo da su u sobi bile dve osobe, jedna koja je očigledno imala nešto da mu saopšti i stajala je ispred njega, i druga, koja mu je stavila pištolj na potiljak i naterala ga da klekne na kolena. Na ogledalu je bio ispisan broj 1, što je možda bila poruka da je Knele prvi sa spiska za odstrel - objasnio je policajac.

U noći između 28. i 29. oktobra 1992. godine, u hotelu nisu radile bezbednosne kamere, a neko je pokucao na vrata apartmana u kojem je Knele boravio.

Poslednje sekunde života i rekonstrukcija otkrivaju mnogo o tome ko je bio Kneletov ubica. Istraga veruje da je Knežević poznavao osobu koja je pokucala na vrata, jer ju je pustio unutra. Oni koji su ga poznavali tvrdili su da je uvek po nekoliko puta proveravao koga pušta u sobu, a da je pištolj u ruci držao čak i kada su mu bliski prijatelji dolazili u posetu.

Kako su pričali njegovi prijatelji, s obzirom da je Knele bez ikakvih problema pustio ubicu u svoj apartman, njega je ubio neko koga je on dobro poznavao. Poznato je da su napadač, ili napadači u Kneleta ispalili tri hica iz pištolja malog kalibra sa prigušivačem.

Generalna proba

Kneletov otac, Dušan Knežević zvani Buca Al Kapone, verovao je da iza ubistva njegovog sina stoji policija i tajna služba.

- Giški, Belom i mom sinu pretili su zbog SPO-a i Srpske garde. Deset dana pre ubistva imali su generalnu probu ubistva, kada su im upali u sobu i naterali ih da legnu sa rukama na podu. U sobi su bili Knele i Mirko Bosanac. Specijalci su upali u apartman hotela "Hajat" i rekli im da legnu na pod. Potom su im objasnili da proveravaju alarmne uređaje, ali sam siguran da su u stvari proveravali kako će Knele reagovati pred policijom. Jedan moj prijatelj iz SUP-a rekao mi je da je kobne večeri preko policijske "motorole" preneta poruka "Knele ide sam" - rekao je i dodao:

- Darko Stanojević je kobne noći bio u hotelu "Hajat". Pokušavao sam da dođem do Darka kasnije, da saznam šta se te večeri dešavalo, ali je i on ubijen u Nemačkoj. Niko nije dao odgovor na pitanje kako to da su kamere u hotelu otkazale i da su nestale trake sa zapisima svih ulazaka u hotel - pričao je Kneletov otac.

Knele je jedna od najpoznatijih figura beogradskog asfalta s početka devedesetih godina. Iako je ubijen mlad, za vreme svog kratkog života živeo je onako kako su mnogi klinci tog doba sanjali. Međutim, upravo zahvaljujući takvom životu skončao je izrešetan i ostavljen na podu hotelske sobe.