Iako nikada nije podigao ruku na svoju suprugu, svakodnevno je posvećeno odgajao njihovu dvogodišnju ćerku, jedan muškarac obratio se redakciji emisije "Crna hronika" kako bi podelio svoju ispovest o fizičkom i psihičkom nasilju koje je pretrpeo od strane svoje supruge.

Kako navodi, niko nije imao sluha da čuje njegovu stranu priče, a starateljstvo nad detetom pripalo je njegovoj ženi.

Ispovest muškarca koji je trpeo nasilje od strane supruge i njene majke Izvor: Kurir televizija

Posle dva meseca braka sve krenuli nizbrdo

- Nekako sam mislio da će dete i trudnoća nekako da poboljšaju situaciju i stvari u braku. Nama je posle dva meseca braka sve krenulo nizbrdo, možda jer smo brzo stupili u brak - započeo je ispovest pred kamerama Kurira.

On dodaje da je veliki razlog za probleme u braku bila i tašta koja se mešala u brak i iskazivala netrpeljivost:

- Znate kako, ona je isto dete razvedenih roditelja i živela je stalno sa majkom. Njena majka je stalno imala prepirke i sa prijateljima i stvarno se svađala, raskidala. Dolazila je kod nas u Rumu, a mi smo je naravno primali. Ne vidim razloga zbog čega ne bismo. Ali se u mnogo toga mešala, a najviše kada se dete rodilo. I to mi je onako zasmetalo. Kada god bih nešto rekao povodom toga, supruga bi mi jako prebacivala i zamerala.

Potom je neutešni otac izneo jedan primer ovih reči:

- Primer, dete nam se razboli, ona se dogovara sa majkom, a ne sa mužem. Znači neke bitne odluke oko deteta ona je donosila sa majkom, a ne sa mnom. Kada sam joj zamerio, rekao sam tašti da sam ja otac tog deteta i da bi trebalo da se sa mnom dogovara oko važnih pitanja. I to su neke stvari koje su se meni prebacivale, gde sam ja ispao kriv i nedogovoran otac. Zbog toga je delom pukao brak.

"Krenuo sam da je poljubim, pljunula mi je u lice"

On je ispričao i jednu od teških priča nasilja koje je pretrpeo:

- Ja sam krenuo da je poljubim, ona je mene pljunula u lice i gurnula. To jeste vid fizičkog nasilja. Mislim, neću da prijavim to, u redu, znam zašto trpim, znam zbog čega to radim - kaže on.

Podelio je i priču kada je jednom prilikom sreo suprugu kako prisno razgovara sa nepoznatim mladićem:

- Desilo se da šetam sa ćerkom u grad i supruga mi nailazi u susret. Njoj je prišao neki dečko, ja zaista ne znam ko je, i sad oni nešto ćaskaju, a ja stojim sa detetom nekoliko metara od njih, i vidim kako taj mladić nju onako mazi po licu, sklanja kosu, taj razgovor traje jedno 10, 15, 20 minuta. To je meni izgledalo kao večnost. Da sam ja kao kip stajao, bilo mi je veoma neprijatno, jako mi je bilo sramota u tom momentu. Ja sam se povukao u sebe, ona je meni prebacivala kako sa mnom ne može da se priča, kako sam ja ovakav, onakav.

Radio dva posla kako bi izdržavao suprugu, dete i taštu

Ovaj otac je nakon što se tašta doselila kako bi živela sa njim, njegovom suprugom i detetom, počeo da radi i drugi posao kako bi pokrio sve troškove, a kaže da je istovremeno posvećeno vodio računa o svojoj ćerkici:

- Prvi put kada se njena majka preselila kod nas u stan, mi smo bili prinuđeni sa malim detetom da tražimo veći stan, a živimo pod kirijom. Danas su kirije nenormalno skupe. Bukvalno sam morao da radim dva posla da bih odhranio i dete, suprugu i njenu majku. Njena majka je govorila da će davati pare za stan i za račune, ali naravno nije davala. Ja joj nikada nisam tražio pare. Pre svega meni je bilo jako glupo i neprijatno da ja tražim. Smatrao sam, ja sam muškarac, smatrao sam da ja treba da zaradim i radio sam. Ja sam otac koji se budio po tri, četiri puta noću zbog svog deteta, radio prve smene, dolazio kući, nije to meni ništa bilo teško. Za svoje dete bih sve uradio i meni sve to nedostaje - kaže ovaj otac.

