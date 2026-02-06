Slušaj vest

Droga je bila skladištena u objektu kompanije osumnjičene za učešće u ilegalnom švercu, prema informacijama iz izvora uključenih u istragu.

Operacije su izvedene u Skoplju i regionu Strumice.

Zaplena jeusledila nakon što je u Srbiji otkriveno i zaplenjeno pet tona marihuane. Srpske vlasti su saopštile da droga potiče iz Makedonije i da je bila namenjena lokalnom tržištu, a da je bila skladištena u objektu povezanom sa porodicom iz sela u blizini Kruševca.

U centru istrage je trgovinska kompanija "Alfafarm DOO Skopje", registrovana 2023. godine sa delatnošću uzgoja i prerade aromatičnog i lekovitog bilja u farmaceutske svrhe.

Prema podacima iz Centralnog registra, kompanija ima akcijski kapital od oko 529.000 evra i ima više suvlasnika.

Premijer Makedonije Hristijan Mickoski rekao je sinoć, gostujući u vestima MRT-a, da će Ministarstvo unutrašnjih poslova izaći sa informacijama o zapleni desetina tona droge za koju je utvrđeno da je ilegalno puštena u promet ili ilegalno skladištena.

- Očekujem da će Ministarstvo unutrašnjih poslova izaći sa desetinama tona, ne nekoliko tona, već desetinama tona ove vrste ilegalnih supstanci, droge, u ovom slučaju marihuane, koje se trenutno nalaze u skladištima u Makedoniji ili su, na neki način, postojale veze između određenih pravnih lica, ne samo u zemlji, već i van zemlje, za koje je utvrđeno da su ilegalno stavljene u promet, ali i ilegalno skladištene - naglasio je Mickoski gostujući u emisiji MRT vesti.

Ocu i sinu iz Kruševca određen pritvor

Ocu i sinu Radetu i Nebojši Spasojeviću, kao i I.D, određen je krajem januara pritvor do 30 dana zbog sumnje da su organizovali masovnu proizvodnju i distribuciju marihuane.

Rade i Nebojša Spasojević Foto: Društvene Mreže

Podsetimo, oni su uhapšeni u velikoj policijskoj akciji u selu Konjuh kod Kruševca, a pronađeno im je pet tona marihuane.

- Sudija za prethodni postupak Višeg suda u Beogradu – Posebno odeljenje za organizovani kriminal je dana 31.01.2026. godine doneo rešenje kojim je prema okrivljenima N.S, R.S i I.D. odredio pritvor, a koji im po tom rešenju može trajati najduže 30 dana - navodi se u saopštenju suda i dodaje se:

- Pritvor je prema okrivljenima N.S, R.S i I.D. određen usled postojanja okolnosti koje ukazuju na opasnost od bekstva, zbog postojanja osobitih okolnosti koje ukazuju da će ometati postupak uticanjem na svedoke, budući da postoje osobite okolnosti koje ukazuju da će u kratkom vremenskom periodu ponoviti krivično delo, kao i s obzirom na to da su osnovano sumnjivi da su izvršili krivično delo za koje je propisana kazna zatvora preko deset godina, a način izvršenja i težina posledica krivičnog dela doveli su do uznemirenja javnosti koje može ugroziti nesmetano i pravično vođenje krivičnog postupka.

Okrivljenima se na teret je stavljeno izvršenje krivičnog dela "neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga".

Protiv navedenog rešenja dozvoljena je žalba krivičnom vanpretresnom veću Višeg suda u Beogradu – Posebno odeljenje za organizovani kriminal, u roku od tri dana od prijema rešenja.