U Višem sudu danas počinje suđenje ocu i majci, M.M. i M.M.M. koji se sumnjiče da su neadekvatno reagovali na nasilne sklonosti svog sina M.M., koji je 5. oktobra 2023. godine sa više desetina uboda nožem ubio vršnjaka i druga iz odeljenja, Andreja Simića (13) iz Niške Banje.

Oni će se teretiti na sudu da su počinili krivično delo zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica.

- Da, za danas je zakazano pripremno ročište na kome bi Tužilaštvo i odbrana da iznesu svoje dokaze i predloge. Dugo se čekalo na početak ovog suđenja jer je prvo predmet sakupljao prašinu u Osnovnom sudu, a onda je prešao u Više tužilaštvo kada su se videli preduzeti koraci.

- Mi imamo predmet na 1.500 strana. Ta optužnica koja je podignuta protiv njih je jaka kao stena. Drago mi je što imam podršku grupe ljudi koji su preživeli teške trenutke jer su izgubili decu i članove porodice u "Ribnikaru", Duboni, a koji su danas došli u Niš - rekao je Mića Simić za Kurir pre suđenja.

Mića Simić sa predstavnicima iz "Ribnikara", Dubone i drugih mesta dolazr u sud na početak ročišta Izvor: Kurir/M.S

U obdukcionom nalazu opisano je da je ubijeni dečak zadobio ubodne rane na glavi, vratu, grlu, dušniku, grudnom košu, na jednom plućnom krilu, trbuhu, želucu, jetri, povrede nekoliko pršljenova, ima povredu potiljka. Ubodne rane su bile na rukama i šakama, na natkolenici - rekao je ranije Saša Knežević, advokat porodice Simić.

On je naveo i da je dečak izmasakriran sa 37 uboda, od kojih su dva ključna ispod vrata odnosno "ogromni rezovi od po pet puta 12 centimetara".

Mića Simić otac Andreja Simića Izvor: Kurir/M.S

Podrška iz "Ribnikara", Dubone, Orašja

Otac zverski ubijenog dečaka Mića Simić danas je u sudnicu došao s predstavnicima "Ribnikara", Dubone i drugih mesta. Uz njega je kao podrška Anđelko Aćimović koji je ostao bez ćerke Angeline u krvavom piru dečaka ubice u "Ribnikaru".

Anđelko Jaćimović koji je ostao bez ćerke Angeline u ""Ribnikaru" Izvor: Kurir/M.S.

Aćimović je nešto kasnije po dolasku u sud ispred te zgrade rekao da je sud odbio da predstavnici Ribnikara, Dubone i Orašja prisustvu jusuđenju pa je Aćimović dao izjavu tim povodom rekavši da su došli da podrže porodicu Simić znajući da im je ta podrška jako potrebna ali da su iznenađeni jer im nije bilo dozvoljeno ni da budu u viljeno hodniku ispred sudnice.

Sud je odbio da predstavnici Ribnikara, Dubone i Orašja prisustvu suđenju Izvor: Kurir/M.S.

Andrej Simić ubijen je 5. oktobra 2023. godine oko 11 časova. Njegovo telo pronašli su lekari Hitne pomoći na tavanu porodične kuće njegovog školskog druga M.M. u Ulici Mojsija Mihajlovića Tošketa u Niškoj Banji. Mića Simić je pre ubistva išao u kuću maloletnog M.M. i rekao da dečak nosi u školu pun ranac noževa i mačeta, ali su njegovio roditelji rekli da se dete igra.