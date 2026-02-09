Slušaj vest

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Zaječaru tokom vikenda su zadržali jednog vozača koji je upravljao vozilom pod dejstvom alkohola i drugog pod dejstvom alkohola i psihoaktivnih supstanci.

Saobraćajna policija u okolini Zaječara zaustavila je četrdesetogodišnjeg vozača „folskvagena“ koji je vozio sa 1,38 promila alkohola u organizmu, kao i četrdesetšestogodišnjeg vozača automobila „bmv“ sa 1,31 promil alkohola i pod dejstvom kokaina i benzodiazepina - saopšteno je iz Policijske uprave i dodato:

alkos.jpg
Ilustracija Foto: Kurir Televizija

- Protiv ovih vozača biće podnete odgovarajuće prekršajne prijave.

U ovom periodu pripadnici saobraćajne policije kontrolisali su ukupno 350 vozača i otkrili 218 saobraćajnih prekršaja, a evidentirana je jedna saobraćajna nezgoda u kojoj nije bilo povređenih.

Kurir.rs

