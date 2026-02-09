DVOJICA VOZAČA ZADRŽANA U PRITVORU: Pune ruke posla za saobraćajce iz Zaječara tokom vikenda!
Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Zaječaru tokom vikenda su zadržali jednog vozača koji je upravljao vozilom pod dejstvom alkohola i drugog pod dejstvom alkohola i psihoaktivnih supstanci.
- Saobraćajna policija u okolini Zaječara zaustavila je četrdesetogodišnjeg vozača „folskvagena“ koji je vozio sa 1,38 promila alkohola u organizmu, kao i četrdesetšestogodišnjeg vozača automobila „bmv“ sa 1,31 promil alkohola i pod dejstvom kokaina i benzodiazepina - saopšteno je iz Policijske uprave i dodato:
- Protiv ovih vozača biće podnete odgovarajuće prekršajne prijave.
U ovom periodu pripadnici saobraćajne policije kontrolisali su ukupno 350 vozača i otkrili 218 saobraćajnih prekršaja, a evidentirana je jedna saobraćajna nezgoda u kojoj nije bilo povređenih.
