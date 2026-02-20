Slušaj vest

Maja Seleš iz Novog Sada, majka četvoro dece, tada maloletna zbog ljubavi pobegla je od kuće i započela život sa 10 godina starijim muškarcem, dugogodišnjim zatvorenikom.

Otuđena od porodice sa kojom joj je kontakt bio zabranjen, njen život pretvara se u noćnu moru. Kaže da se ne kaje jer ima decu, ali ne oprašta sebi šta je dozvolila.

Maja Seleš Foto: Hype TV

- I tati i mami je pozlilo, sestra nije ni bila kod kuće. On je sve to znao, osetio je da mi je otac slaba tačka i da može da me izmanipuliše. Zbog njegove manipulacije sam otišla od svojih roditelja - započinje priču Maja.

Njena majka je preko policije pokušala da vrati ćerku, ali uzalud. Maja je ubrzo shvatila gde je došla ali je bilo kasno:

- Nisam htela da se vratim, plašila sam se očeve reakcije. Ja sam ostala i vremenom sam ga upoznala, shvatila sam u koju kuću sam ja došla. On je samo krao, od roditelja, rodbine, komšija, koristio je razne droge. I roditelji su odustali od toga. Nije gledao kako da radi, već samo da nešto uzme. Otišli smo u stan koji sam ja plaćala. On nije imao novca.

"Da nije policije, nikad ne bi videla roditelje"

Maja počinje da shvata kako njena nova porodica funkcioniše. Muška deca se uzdižu, a ženska se ni ne primećuju:

- Dečaci su bitniji kod njih. Njemu su mnogo više pomagali. Bila sam svesna da ću se kajati a opet sam išla glavom kroz zid. Bacio mi je čak i telefon da se ne bih čula sa roditeljima, moja majka je zvala i policiju. Da nije bilo policajca, nikada ne bih ni videla roditelja. Nisam ih slušala. Policija je stalno dolazila na vrata.

Nije videla izlaz, stanje se pogoršalo kada su dobili drugo dete - devojčicu. Ostaje sa njim iz finansijskih razloga:

- Kad sam se porodila sa drugim detetom, on je vodio dete na nasip gde je palo, niko ga nije lišio roditeljskog staranja. Sav novac koji sam zarađivala sam morala da dajem njegovoj babi. Dozvoljavali su da se radi ali kod njih na salašu. Nju sam morala da pitam ako sam želela nešto da kupim sebi.

Maja Seleš Foto: Kurir Televizija

Njegova sestra ju je molila da ide

Kako kaže, policajac ju je pripremio na to da će njen muž biti uhapšen, a pre nego što je otišao, imali su žustru raspravu:

- Zvala sam njegovog oca da dođe, on je došao i to je bila moja najveća greška što sam uradila, on je posle toga mene davio, šamarao. Ali, to nije prvi put. Zvala sam policiju. Njegova rođena sestra mi je rekla "Majo, idi dok još nije kasno"

Nikada neće zaboraviti prvi udarac, a batina nije poštedeo ni decu:

- Uglavnom sam ćutala i to im je dgovaralo. Kad sam počela da pričam, udario mi je dva šamara. Moju ćerku i danas ostavljaju po strani. Kad sam uzela decu jednom od babe i dede, videla sam da su ćerki obrazi crveni. Njegova majka dok sam živela sa njima meni nikad nije dozvolila da spavam sa svojim sinom, dete nikad nije spavalo sa mnom - kaže Maja i dodaje:

- On je imao mesec, dva i ja sam u toku noći odlučila da sa njim ode, tada me je njegova baba udarila. Uzvratila sam babi udarac. Od tada su odvojili moje dete od mene, dok ćerkicu nisu nikad ni okupali kao bebu. On je bio njihov mezimac.