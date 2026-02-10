Slušaj vest

Sinoć je u Velikom Mokrom Lugu u Beogradu došlo do pljačke kladionice, potvrđeno je Kuriru.

Kako saznajemo, maskirani i naoružani muškarac upao je u kladionicu na teritoriji opštine Zvezdara oko 22.40 sati i od radnice zahtevao da mu preda novac.

- Razbojnik je upao u objekat, radnici je zapretio pištoljem i zahtevao da mu preda sav novac iz kase. Preplašena žena je to i učinila, a razbojnik je potom pobegao sa plenom. Za sada se ne zna koliko novca je lopov odneo - kaže izvor i dodaje da je potraga za počiniocem u toku.