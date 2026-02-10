Slušaj vest

U Kotoru je opsadno stanje, gde je jutros započela velika akcija policije, tokom koje nekoliko desetina specijalaca pretresa objekte pripadnika kavačkog klana. Na meti pretresa je naselje Kavač koje je opkoljeno.

Mladen Mijatović, novinar crne hronike otkriva da je opsežna akcija i dalje u toku:

- Očekujemo da tokom dana dobijemo potrebu da li je policija pronašla još neku bezbednosno interesantnu osobu i da li je tokom tih pretresa pronađeno nešto nezakonjeno. Zvicer je jedna od najtraženijih osoba na crvenoj interpolovoj poternici - ispričao je Mladen.

Sumnja se da se Zvicer nalazi u Kotoru

Novinarka Slađana Nedeljković govorila je o ovoj temi u emisiji "Puls Srbije", koja se emituje na Kurir televiziji:

- Pripadnici policije su u 8 ujutru došli u Kotor i to u Kavače. Čitavo mesto je blokirano i pod opsadom policije. Još uvek ne znamo zašto su na toj lokaciji ali se sumnja da je odbegli vođa Kavačkog klana u Kotoru. U potrazi za Zvicerom je više zemalja, a porotiv njega se vodi mnogo sudskih sporova za ukupno 11 ubistava. Zviceru se trag gubi u aprilu 2021. godine, a na Interpolovoj poternici se može videti da je promenio 15 različitih identiteta. Kako su nadležni organi naveli, on je opasan i moguće je da je naoružan, te da to treba da ima u vidu osoba koja ga pronađe.

Kaže i da su u Kotoru dobro naoružani policajci sa oklopnim vozilima i odelima, te da ne dozvoljavaju lokalnom stanovništu da se približe mestu.

- Sumnjalo se da je trenutak u kom je Kašćelan pao bio jedan od razloga zašto je Zvicer napustio Crnu Goru. Međutim, poslednji podatak koji ga je povezivao sa njegovom matičnom zemljom je i podatak da je pre dve godine prisustvovao sahrani svom tastu, odnosno, ocu Tamare Zvicer.

Reketiranje

Nakon bombaških napada u Beogradu i pokušaja otmice, javnost se s pravom pita da li je kriminal počeo direktno da udara i da li su ovakvi incidenti poruka, test sistema ili pokušaj brzog profita:

- Mislili smo da su svi pripadnici vračarskog klana iza rešetaka. Nekima se i sudi pred Višim sudom u Beogradu za 3 ubistva i 6 pokušaja. Međutim, vidimo da postoje njihovi mlađi naslednici koji reketiraju određene kafiće, restorane i tako dalje. Ne mislim da je reketiranje jedini unosni posao kojim se oni bave - kaže Nedeljković i zaključuje:

- Oni prave jedan krug kojim se vraćaju na početak. U tom restoranu gde je Kravica uhapšen, planirano je ubistvo Šarca koji je bio blizak prijatelj Nikole Kačarevića koji sedi na optuženičkoj klupi za tri ubistva. To nam govori da se ubice najčešće vraćaju na mesto zločina.

