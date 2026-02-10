Slušaj vest

Suđenje za ubistvo Ranka Radoševića zvanog Eskobar nastavljeno je danas u Višem sudu u Beogradu, kada je optuženi Stefan Zlatanović zatražio da dopuni svoju odbranu, navodeći da će sudu sve biti jasno ukoliko bude ispitan čovek kog je, kako tvrdi, Ranko Radošević za kog je optuženi prvobitno "radio", navodno želeo da ubije i čije je praćenje poverio njemu i Luki Vučetiću.

Zlatanović je ranije naveo da su Radoševića na benzinskoj pumpi u Rušnju zapravo hteli da zamole "da mu daju 8.000 evra kako ih ne bi terao da ubiju tog čoveka", ali da su pucali jer su, kako tvrdi, pomislili da i on poteže pištolj.

- Ja bih želeo, ukoliko mogu, pismenim putem da napišem ime čoveka za kog su me Ranko Radošević i njegovi ljudi terali da ga pratim i da mu postavim bombu. Ja bih u toj izjavi naveo ime i prezime tog čoveka, ali ne želim da ga spomenem javno, jer se plašim za svoju i bezbednost moje porodice - rekao je Zlatanović pred sudom.

On je dodao da je reč o osobi koja je, kako tvrdi, decenijama prisutna u kriminalnom miljeu i da zbog toga ne želi javno da izgovori njegovo ime.

- Taj čovek je već 30 godina sigurno u kriminalnom miljeu, rečeno mi je da ako ga spomenem stići će do Lebana odakle sam ja - naveo je optuženi.

Sud je konstatovao njegov zahtev, ali je rečeno da se optuženi o tome konsultuje najpre sa braniocem i potom sa jasnim zahtevom predloži sudu svedoka.

Podsetimo, Zlatanović i Luka Vučetić optuženi su da su 9. marta 2023. godine u kafiću na benzinskoj pumpi u Rušnju, na podmukao način, ubili Ranka Radoševića, pri čemu su, prema optužnici, doveli u opasnost i živote tri gosta. Njima se na teret stavlja i nedozvoljeno nošenje oružja. Za pomaganje u ovom ubistvu optuženi su i Marko Pjanović (28) i Azra Šabanović (22) iz Bosne i Hercegovine, koji negiraju krivicu.

U ranijem izlaganju pred sudom, Zlatanović je naveo da je u Beograd došao u novembru 2022. godine, po pozivu prijatelja koji živi u Kanadi, jer po izlasku iz zatvora, gde je proveo četiri godine i tri meseca, u rodnom Lebanu nije mogao da nađe posao roštilj majstora. Taj prijatelj, čije ime nije želeo da otkrije, povezao ga je sa muškarcima koje je znao kao Vladu i Baneta, koji su ga, kako je tvrdio, angažovali da za nekoliko stotina evra i plaćen stan prevozi automobile.

Kako je naveo, nakon toga su mu dali zadatak da u stanu prima i predaje torbe sa oružjem, a u posao je uključio i druga Luku Vučetića. Krajem februara, prema njegovim rečima, dobio je nalog da prati jednog muškarca, a tek kasnije mu je rečeno da Vlada i Bane rade za Ranka Radoševića i da je praćenje zapravo njegov nalog.

Optuženi Zlatanović je i ranije tvrdio da ne sme javno da kaže ime tog čovek kog sada predlaže da svedoči.

- Vi ga pitajte da li je imao problem sa Radoševićem - rekao je tada Zlatanović.

Optuženi je opisao i trenutak kada im je, kako tvrdi, donet eksploziv koji je trebalo da postave ispod automobila tog čoveka, kao i navodne pretnje koje su usledile nakon što su izrazili strah zbog mogućih posledica.

- Onda su mi 7. marta, Vlada i Bane, rekli da će jedan muškarac nešto da nam donese u stan. Doneo je predmet izoliran crnom trakom, sa magnetom i daljinskim, odmah sam video da je eksploziv. Došli su istog dana i oni u stan i rekli nam "slušajte, ovo ćete večeras oko tri ili četiri da staviti pod vozačevo sedište, pazite da vas neko ne vidi i budite na 20 ili 30 metara. Ko god bude ušao u auto, nebitno da li je žena, dete, tetka, ujka ili ujna, odmah aktivirajte." Kada sam ih pitao "jel mi to hoćete da dignemo porodicu u vazduh", postali su drski i rekli nam "a šta ste vi milsili"- ispričao je Zlatanović.

Prema njegovim navodima, nakon poruke da se "sutra u 11 sati nacrtaju na pumpi u Rušnju", shvatili su da su u ozbiljnoj opasnosti. Tvrdio je da im je Radošević tom prilikom zapretio da imaju 48 sati da ubiju čoveka, uz pretnje porodicama.

- Rekao mi je, "tamo se nalaziš s Rankom Crnogorcem, Eskobarom, pa njemu objasnite. Bilo vam je lepo dok ste uzimali pare, e sad idite vidite s njim šta ćete". Shvatili smo da smo u ozbiljnom problemu, nismo znali šta da radimo. Rekao je i da će da nam pobije porodice a da će nas da ostavi da ih sahranimo pa će nas "žive da dere".

Optuženi je takođe tada tvrdio da su prestravljeni otišli da se nađu sa njim tog kobnog 9. marta jer su nameravali da ga zamole da mu daju 8.000 evra, koliko su imali, ali da ih ne tera da ubiju čoveka. Međutim, kako je tvrdio, posumnjali su da on vadi pištolj i zapucali su.

- Luka Vučetić i ja otišli smo na pumpu, videli smo kako Ranko stoji ispred i razgovara telefonom. Luka je rekao "vadi pištolj" i počeo je da puca na njega. Ranku nije bilo ništa, mislili smo da ima pancir jer je ušao na pumpu. Luka je viknuo "juri ga, pobiće nas". I tada sam pojurio i zapucao i ja. Ja jesam ispao ubica, ali stvarno nisam hteo nikoga da ubijem. Svako veče legnem i ujutru se probudim s mišlju da sam ubio čoveka, kakav god da je bio - rekao je ranije Zlatanović.

