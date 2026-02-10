Slušaj vest

Specijalna i kriminalistička policija Crne Gore jutros su izvršile pretres na više lokacija na teritoriji Kotora, a pretresena je i kuća tzv. vođe kavačkog klana Radoja Zvicera, kome su zaplenjena četiri vozila, među kojima i "brabus" od pola miliona evra", kao i 70.000 evra.

Kotorska opština Kavač je čitavog dana pod opsadom policije, traga se za odbeglim Zvicerom.

O ovoj temi, za "Crnu hroniku", govorio je novinar Mladen Mijatović.

- Očekujemo da tokom dana dobijemo i potvrdu da li je policija pronašla, ne samo Zvicera, nego još jednu bezbednosno interesantnu osobu i da li je tokom tih pretresa pronađeno i ono što je naravno nezakonito - a to su municija, oružja ili droga. Pošto je akcija trenutno i dalje u toku opsežna na više lokacija siguran sam da ćemo kompletnu situaciju imati veoma brzo - rekao je Mladen i dodao:

20260110-DNEVNA-CRNA-HRONIKA-NOV.00_01_05_15.Still001.jpg
Mladen Mijatović, novinar Foto: Kurir Televizija

- S obzirom na to da je Radoje Zvicer jedan od najtraženijih osoba na crvenoj Interpolovoj poternici traži ga veliki broj zemalja zbog izvršenih najtežih krivičnih dela.

ZVICER NA CRVENOJ INTERPOLOVOJ POTERNICI: "Veliki broj zemalja ga traži zbog izvršenih najtežih krivičnih dela" Izvor: Kurir televizija

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj 109 za korisnike MTS Iris TV, na kanalu 9 za korisnike m:SAT TV, Supernova i Yettel Hipernet TV, na kanalu 9 za korisnike SBB EON, na kanalu 108 za korisnike BeotelNet, na kanalu 8 za korisnike Orion telekoma i na kanalu broj 112 za korisnike Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme M:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

Kurir.rs

Ne propustiteHronikaRADOJE ZVICER U CRNOJ GORI?! Mladen Mijatović otkrio nove informacije o vođi kavčana: Paze ga naoružani ljudi, teren nadgledaju DRONOVIMA!
radoje-zvicer.jpg
HronikaZVICEROVI SARADNICI U STROGOJ TAJNOSTI IZ DUBAIJA STIŽU U CRNU GORU! Ivan Delić i Arkan u pratnji policije sleću na aerodrom!
555.jpg
HronikaSVA LICA RADOJA ZVICERA! OVAKO SE NAJOPASNIJI BEGUNAC SKRIVA OD POLICIJE: Menjao imena, boju i dužinu kose, krio se iza brade! Jedan detalj može da ga oda!
zvicer.jpg
HronikaGDE SE KRIJE VOĐA KAVAČKOG KLANA? Zvicer i njegov policajac prioritet za hapšenje! OVO JE POSLEDNJA POZNATA LOKACIJA!
zvicer.jpg

"ZVICER BIO U CRNOG GORI, SUMNJA SE DA JE SADA U KOTORU!" Opsežna akcija policije u toku: Odbegli kavčanin promenio 15 identiteta! Izvor: Kurir televizija