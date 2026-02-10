"POTERA ZA ZVICEROM I JOŠ JEDNOM OSOBOM I DALJE TRAJE" Mladen Mijatović o velikoj akciji policije u Crnoj Gori: "Očekujemo potvrdu"...
Specijalna i kriminalistička policija Crne Gore jutros su izvršile pretres na više lokacija na teritoriji Kotora, a pretresena je i kuća tzv. vođe kavačkog klana Radoja Zvicera, kome su zaplenjena četiri vozila, među kojima i "brabus" od pola miliona evra", kao i 70.000 evra.
Kotorska opština Kavač je čitavog dana pod opsadom policije, traga se za odbeglim Zvicerom.
O ovoj temi, za "Crnu hroniku", govorio je novinar Mladen Mijatović.
- Očekujemo da tokom dana dobijemo i potvrdu da li je policija pronašla, ne samo Zvicera, nego još jednu bezbednosno interesantnu osobu i da li je tokom tih pretresa pronađeno i ono što je naravno nezakonito - a to su municija, oružja ili droga. Pošto je akcija trenutno i dalje u toku opsežna na više lokacija siguran sam da ćemo kompletnu situaciju imati veoma brzo - rekao je Mladen i dodao:
- S obzirom na to da je Radoje Zvicer jedan od najtraženijih osoba na crvenoj Interpolovoj poternici traži ga veliki broj zemalja zbog izvršenih najtežih krivičnih dela.
Kurir.rs