PET GODINA ZATVORA ZBOG POKUŠAJA UBISTVA U BAČKOM PETROVOM SELU: Mladiću zario nož u grudi, lekari ga jedva spasli!
Apelacioni sud u Novom Sadu potvrdio je prvostepenu presudu Višeg suda u Zrenjaninu, kojom je S. M. (24) iz Bačkog Petrovog Sela, zbog krivičnog dela ubistvo u pokušaju, osuđen na kaznu zatvora u trajanju od pet godina.
Pravosnažnom presudom Apelacionog suda odbijene su kao neosnovane žalbe branioca okrivljenog i javnog tužioca Višeg javnog tužilaštva u Zrenjaninu.
Okrivljeni je oglašen krivim zato što je početkom avgusta 2024. godine, u Bačkom Petrovom Selu, u Ulici Arpada Balaža, pokušao da ubije K. Š. (24), kome je nožem naneo teške telesne povrede opasne po život u predelu leve strane grudnog koša.
Zbog toga je osuđen na petogodišnju kaznu zatvora i obavezan je na plaćanje troškova krivičnog postupka, dok je žrtva upućena da u parnici ostvaruje imovinsko-pravni zahtev.
Više javno tužilaštvo je u žalbi tvrdilo da je prvostepeni sud dao preveliki značaj olakšavajućim okolnostima na strani okrivljenog. Međutim, drugostepeni sud smatra da je izrečena kazna zatvora u svemu adekvatna i srazmerna kako težini izvršenog krivičnog dela i stepenu krivice okrivljenog, kao i svim onim okolnostima koje je prvostepeni sud cenio prilikom odmeravanja kazne, odnosno da je S. M. mlada osoba, da se korektno držao pred sudom i da ranije nije osuđivan.
Podsetimo, u noći između 3. i 4. avgusta 2024. godine, oko jedan iza ponoći, S. M. se posvađao i potukao sa dve godine starijim K. Š., kojem je, kako je tada saopštio MUP, zadao dva uboda nožem i naneo mu teške telesne povrede. Uhapšen je istog dana i određeno mu je zadržavanje do 48 sati, a povređeni je Službom hitne medicinske pomoći Bečej dovezen u Urgentni centar KCV zbog zadobijene ubodne rane u predelu grudnog koša.
Kurir.rs/Dnevnik