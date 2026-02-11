Slušaj vest

Pravosnažnom presudom Apelacionog suda odbijene su kao neosnovane žalbe branioca okrivljenog i javnog tužioca Višeg javnog tužilaštva u Zrenjaninu.

Okrivljeni je oglašen krivim zato što je početkom avgusta 2024. godine, u Bačkom Petrovom Selu, u Ulici Arpada Balaža, pokušao da ubije K. Š. (24), kome je nožem naneo teške telesne povrede opasne po život u predelu leve strane grudnog koša.

Foto: Privatna Arhiva

Zbog toga je osuđen na petogodišnju kaznu zatvora i obavezan je na plaćanje troškova krivičnog postupka, dok je žrtva upućena da u parnici ostvaruje imovinsko-pravni zahtev.

Više javno tužilaštvo je u žalbi tvrdilo da je prvostepeni sud dao preveliki značaj olakšavajućim okolnostima na strani okrivljenog. Međutim, drugostepeni sud smatra da je izrečena kazna zatvora u svemu adekvatna i srazmerna kako težini izvršenog krivičnog dela i stepenu krivice okrivljenog, kao i svim onim okolnostima koje je prvostepeni sud cenio prilikom odmeravanja kazne, odnosno da je S. M. mlada osoba, da se korektno držao pred sudom i da ranije nije osuđivan.