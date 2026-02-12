Slušaj vest

Radoje Zvicer, vođa kavačkog klana, u bekstvu je već pet godina, a za njim su u međuvremenu crvene Interpolove poternice raspisale najmanje tri države, a poternicu je raspisao u Evropol! Iako je njegovo ime na listi najtraženijih i najopasnijih svetskih begunaca on uspeva da od 2021. godine prođe "ispod radara", a svi se pitaju kako mu to polazi za rukom?!

Na jednoj od poternica opisan je kao "belac, mišićav, atletske građe, svetlih očiju, sa karakterističnim ožiljcima na telu, vrlo opasan i verovatno naoružan". Navedeno je i da koristi najmanje 15 različitih identiteta!

Svi identiteti Radoja Zvicera - Josip Babić, rođen 6. februara 1979. u Nemačkoj

- Dragan Gojković, rođen 8. septembra 1977. u Beranama

- David Grepo, rođen 2. marta 1983.

- Ferenc Karolj, rođen 31. marta 1975.

- Davor Lang, rođen 25. maja 1975. u Novom Sadu

- Krsto Maros, rođen 30. jula 1978. u Kotoru

- Krsto Maros, rođen 31. jula 1978.

- Željko Papić, rođen 11. marta 1980. u Ljubljani

- Leos Salonikios, rođen 29. septembra 1987. u Solunu

- Ljudović Vrablić, rođen 15. novembra 1980.

- Manuel Zambelić, rođen 26. juna 1980.

- Slobodan Zec, rođen 23. marta 1976. u Novom Sadu

- Radoje Zvicer, rođen 31. jula 1978.

- Radoe Zviter, rođen 20. decembra 1982.

- Radoie Zvitser, rođen 21. decembra 1982.

U sklopu potrage za njim, crnogorska policija, tačnije više od 100 specijalaca, juče je od rane zore pretrsala vile u kotorskom naselju Kavač i Tivtu, kao i apartmane i privatne plaže na primorju, a sve u potrazi za ovim međunarodnim beguncem.

- Tokom ove akcije policija je u garažama i na privatnim parkinzima pronašla i privremeno, radi provera, oduzela četiri skupoclena vozila, među kojima je i jedno čija je prodajna vrednost oko pola miliona evra, kao i oko 17.000 evra u kešu, a za koji novac će biti izvršene provere o poreklu, te sredstva komunikacije i tehničku opremu koju su koristila navedena lica, a koja će biti predmet daljih provera. O događajima je obavešteno nadležno državnom tužilaštvo - saopšteno je iz crnogorske policije. Kako su naveli dalji rad na pronalasku begunaca i otkrivanju svih vidova kriminala je u toku.

Podsetimo, Radoje Zvicer označen je kao jedna od najtraženijih osoba u Evropi, a u napomeni koja se odnosi na njega navodi se da je "opasan i moguće naoružan". Poternicu za njim 2024. godine, na osnovu zahteva austrijske policije, raspisao je Evropol, a nedavno su dve javne objavljene i na sajtu Interpola.

- Jedna je poternica Austrije zbog šverca droge, a druga zahtev Crne Gore za njegovo hapšenje koje se, osim na trgovinu drogom i organizovanje kriminalne grupe, odnose i na ubistva, pokušaje ubistava kao i podstrekavanje drugih osoba na likvidacije - podseća izvor i dodaje da je za Zvicerom poternicu raspisala i Republika Srbija.

- Srbija je za njim raspisala poternicu zbog sumnje da je bio vođa kriminalne grupe koja se sumnjiči za nekoliko ubistava kao i pokušaje ubistava - podseća sagovornik. Takođe, Zvicerovo ime obuhvaćeno je i delom postupka za ubistva "škaljaraca" u Atini i na Krfu, koji vode grčki istražni organi, a takođe se pominje i vezano za šverc više od sedam tona kokaina u okviru "balkanskog kartela".

Na dve stranice koje je objavio Interpol nalaze se i fotografije šefa "kavčana" na kojima se vidi da je menjao lični opis, puštao i brijao bradu, a najverovatnije je u međuvremenu nadogradio i kosu.

- Na dve fotografije ima kratku kosu i izražene zaliske, dok je na dve sa znatno gušćom kosom, na jednoj čak ima i šiške preko gornjeg dela čela. Jasno je da je, osim što pušta i brije bradu, tokom godina Zvicer radio određene korekcije na promeni svog ličnog opisa - navodi sagovornik Kurira i dodaje da se on tokom godina bekstva verovatno podvrgao i plastičnim operacijama.

Austrijski mediji objavili su da deluje kao da je "najtraženiji kriminalac ispario", ali da je njihova policija odlučna u tome da ga nađe.

Balkan i Južna Amerika

Kako navode u Austriji, Zvicer se sumnjiči da je organizovao grupu od najmanje deset ljudi koja se tereti za šverc 83 kilograma kokaina u Beč. Međutim, kako dodaju, to nije sve. Otkrivaju da se Zvicer dovodi u vezu i sa planiranjem likvidacije pripadnika sopstvenog klana u Beču.

- Međutim, to ubistvo se nije dogodilo. Policija za sada odbija da pruži više informacija o tome, ali i da otkrije ko je bio meta - navode mediji.

- Pronalaženje Zvicera neće biti lak zadatak. Vođa kavačkog klana oduvek je ličio na duha. Malo toga se o njemu zapravo zna. On može biti bilo gde, na Balkanu, u ostatku Evrope ili čak i u samoj Austriji gde je njegova porodica dolazila na skijanje. Možda je i u Južnoj Americi, na kontinentu kokaina - dodaju istražitelji za austrijske medije.