J.R. (45) je poginuo u ponedeljak oko 15 časova u saobraćajnoj nesreći na državnom putu drugog A reda između Vladičinog Hana i Surdulice, kod sela Žitorađe.

On je stradao kada je na njegovu "tojotu" naleteo "mercedes". Vozač "mercedesa" B.F. je uhapšen.

Udes kod Surdulice Izvor: Kurir

- Prema B.F., nakon završenog uviđaja, određeno je policijsko zadržavanje zbog krivičnog dela teška dela protiv bezbednosti javnog saobraćaja - potvrđeno je Kuriru u Osnovnom javnom tužilaštvu u Vladičinom Hanu.

Sada se pojavio snimak udesa s nadzorne kamere.

Na njemu se vidi kako "tojota" izlazi s benzinske pumpe, posle čega na nju, u punoj brzini, naleće "mercedes" i udara je bočno, direktno u vozačeva vrata. Nažalost, J.R. nije imao šanse da preživi.