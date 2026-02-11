Hronika
STRAVIČAN SNIMAK TEŠKE SAOBRAĆAJKE KOD ŽITORAĐE: "Tojota" izlati na put, u punoj brzini naleće "mercedes" i razbija je - muškarac (45) poginuo (VIDEO)
J.R. (45) je poginuo u ponedeljak oko 15 časova u saobraćajnoj nesreći na državnom putu drugog A reda između Vladičinog Hana i Surdulice, kod sela Žitorađe.
On je stradao kada je na njegovu "tojotu" naleteo "mercedes". Vozač "mercedesa" B.F. je uhapšen.
- Prema B.F., nakon završenog uviđaja, određeno je policijsko zadržavanje zbog krivičnog dela teška dela protiv bezbednosti javnog saobraćaja - potvrđeno je Kuriru u Osnovnom javnom tužilaštvu u Vladičinom Hanu.
Sada se pojavio snimak udesa s nadzorne kamere.
Na njemu se vidi kako "tojota" izlazi s benzinske pumpe, posle čega na nju, u punoj brzini, naleće "mercedes" i udara je bočno, direktno u vozačeva vrata. Nažalost, J.R. nije imao šanse da preživi.
Snimak je jeziv...
