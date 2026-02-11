Slušaj vest

Muškarac B. Dž. uhapšen je danas u Novom Pazaru nakon što je, prema informacijama do kojih je došao A1 iz policije, pred policajcem verbalno pretio ženi da će je ubiti. Osumnjičeni je rukom krenuo ka torbi, a policija je reagovala kako bi sprečila mogući incident.

Tokom intervencije povređen je školski policajac, koji je zadobio laku telesnu povredu leve ruke i zbrinut je u Opštoj bolnici.

Prema informacijama policije, incident se dogodio kod jedne škole u gradu, kada je osumnjičeni verbalno pretio ženi na ulici. Policija je intervenisala, B. Dž. je pružao otpor, ali je savladan i priveden.

Prilikom pregleda torbe osumnjičenog naknadno je pronađen nož.

Osumnjičeni je ranije više puta bio prijavljivan u vezi sa porodičnim nasiljem. Trenutno se nalazi u policijskoj stanici, gde će se dalje odlučiti o merama protiv njega.

Kurir.rs/Sandžaklive, A1 Net

Ne propustiteHronikaDRAMA U NOVOM PAZARU! Naručio ubistvo iz zatvora, likvidacija sprečena u POSLEDNJI ČAS
1000036186.jpg
HronikaUHAPŠEN RAČUNOVOĐA (29) IZ NOVOG PAZARA: Sumnja se da je proneverio gotovo 900.000 dinara
profimedia0095171708.jpg
HronikaZBOG KRAĐE ZLATA OD 360.000 EVRA UHAPŠENO JOŠ DVOJE: Sumnja se da su pomagali pljačkašu - epilog pljačke zlatare u Novom Pazaru
1000036189.jpg
HronikaUHAPŠEN ROBIJAŠ KOJI JE BIO U BEKSTVU 4 MESECA: Đorđe Radomirović koji služi kaznu zbog ubistva dolijao u Novom Pazaru! (foto)
djordje.jpg