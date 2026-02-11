PRETIO ŽENI PRED POLICIJOM DA ĆE JE UBITI, IZ TORBE IZVUČEN NOŽ! Incident u Novom Pazaru: Muškarcu ekspresno stavljene lisice, jedan službenik POVREĐEN!
Muškarac B. Dž. uhapšen je danas u Novom Pazaru nakon što je, prema informacijama do kojih je došao A1 iz policije, pred policajcem verbalno pretio ženi da će je ubiti. Osumnjičeni je rukom krenuo ka torbi, a policija je reagovala kako bi sprečila mogući incident.
Tokom intervencije povređen je školski policajac, koji je zadobio laku telesnu povredu leve ruke i zbrinut je u Opštoj bolnici.
Prema informacijama policije, incident se dogodio kod jedne škole u gradu, kada je osumnjičeni verbalno pretio ženi na ulici. Policija je intervenisala, B. Dž. je pružao otpor, ali je savladan i priveden.
Prilikom pregleda torbe osumnjičenog naknadno je pronađen nož.
Osumnjičeni je ranije više puta bio prijavljivan u vezi sa porodičnim nasiljem. Trenutno se nalazi u policijskoj stanici, gde će se dalje odlučiti o merama protiv njega.
Kurir.rs/Sandžaklive, A1 Net