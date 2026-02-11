Slušaj vest

Po nalogu VJT u Kruševcu, određeno je zadržavanje osumnjičenom J. B. (32) iz Kruševca zbog sumnje da je danas u porodičnoj kući, nakon svađe, uzeo nož i svojoj majci B. B. (59) zadao jedan ubod u predelu vrata i jedan u predelu stomaka

Žena je preminula na licu mesta od smrtonosnih povreda. 

Osumnjičeni uhapšen

Podsetimo, pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Kruševcu uhapsili su J. B. (32) iz ovog grada zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo ubistvo.

On se sumnjiči da je danas u porodičnoj kući, nožem ubo svoju pedesetdevetogodišnju majku, nanevši joj povredu od koje je preminula.

Osumnjičenom je, po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Kruševcu, određeno zadržavanje do 48 sati nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti priveden tužiocu.

Kurir.rs

