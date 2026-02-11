Slušaj vest

Muškarac J. B. (32) osumnjičen je da je danas u Kruševcu, nakon svađe, izbo svoju majku B. B. (59) u predelu vrata i stomaka, prilikom čega je žena preminula na licu mesta od smrtonosnih povreda. 

B. B. je bila medicinska sestra, a kako je saopštila policija, ubistvo se dogodilo u porodičnoj kući u Kruševcu. 

Sumnja se da јe tridesetdvogodišnji Ј. B., nakon verbalnog sukoba, nožem naneo smrtonosne povrede svoјoј maјci. Nesrećna žena јe od zadobiјenih povreda preminula na licu mesta.

Osumnjičeni uhapšen

Podsetimo, pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Kruševcuuhapsili su J. B. (32)iz ovog grada zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo ubistvo.

On se sumnjiči da je danas u porodičnoj kući, nožem ubo svoju pedesetdevetogodišnju majku, nanevši joj povredu od koje je preminula. Osumnjičenom je, po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Kruševcu, određeno zadržavanje do 48 sati nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti priveden tužiocu.

