Podsetimo, Kruševac se još uvek nije oporavio od jezive tragedije koja se dogodila samo mesec i po dana ranije. 27. decembra 2025. godine, Kruševljanin Aleksandar V. (36) ubio je svoje roditelje sa više od 100 uboda nožem, što pokazuje da je zločin počinio u velikom besu. Nakon toga je pokušao da i sebi presudi nožem, ali to nije uspeo da realizuje, pa je skočio sa sedmog sprata zgrade u kojoj je porodica živela u naselju Pejton.

Mada se nikada neće saznati zašto je ovaj mladić za koga svi imaju samo reči hvale, odlučio da se na tragičan način obračuna sa svojim roditeljima, način izvršenja dela pokazuje da je bio veoma ljut.

- Obdukcija je pokazala da je on i oca i majku mahnito ubadao čak i kada su oboje bili mrtvi. I na njegovom telu pronađeni su brojni ubodi nožem od kojih su neki predstavljali teške telesne povrede. Ipak, on očigldno nije imao snage da na ovaj način dovrši samoubistvo pa je skočio sa zgrade - objasnili su izvori iz istrage.

Komšije stradalih ljudi bile su vidno uznemirene s ozbirom na to da je ova porodica uživala veliko poštovanje pa niko nije očekivao da će doživeti tako brutalan kraj.