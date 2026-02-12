"ČULI SMO DA JE IMAO PROBLEME" Komšije otkrile detalje o ubistvu majke u Kruševcu: Bila je fina žena, pred penzijom...
Muškarac J. B. (32) osumnjičen je da je u Kruševcu, nakon svađe u porodičnom domu, izbo svoju majku B. B. (59), prilikom čega je žena preminula na mestu, a komšije i sugrađani i dalje ne mogu da veruju šta se dogodilo i pitaju se zbog čega je sin uzeo život ženi koja je njemu podarila život.
Sumnja se da јe Ј. B., nakon verbalnog sukoba, nožem naneo smrtonosne povrede svoјoј maјci. Naslednik je žrtvi, navodno, naneo dve ubodne rane, jednu u predelu vrata, a drugu u predelu stomaka. Nesrećna žena јe od zadobiјenih povreda preminula na mestu, a lekari su mogli samo da konstatuju smrt.
"Bila je dobra žena"
Nastradala žena B. B. je navodno bila medicinska sestra pred penzijom, a bavila se i porodičnim biznisom sa svojim suprugom. Naime, oni drže jednu radnju hemijskog čišćenja odeće, a komšije i poznanici tvrde da je žrtva bila izuzetno fina.
Sugrađani koji je poznaju za nju imaju samo reči hvale.
- Nije mi jasno šta se to desilo u njihovoj kući. Šta je to dovelo do ovako strašnog ubistva? Da sin ubije majku... A bila je dobra žena, fina... - rekla nam je jedna sugrađanka.
- Čula sam da su se i ranije svađali. Ne znam oko čega, ali priča se da su roditelji i pre imali problem sa njim, ne znam u kakvim je odnosima sa sestrom i bratom, koliko znam, sa drugom decom nije imala probleme nikakve. Čula sam da je u svađi znao da preti roditeljima da će ih ubiti. Strašno, jezivo! - rekla je ona.
Pojedini meštani kažu da je uhapšeni J. B. navodno imao problem sa nedozvoljenim supstancama. Ipak, drugi kažu da su čuli da je imao izvesne psihičke probleme.
- Kažu da je majci tražio novac, ali da nije htela da mu da i da je on onda u tom nekom nervnom rastrojstvu dograbio nož i uradio ovo što je uradio - kažu šokirane komšije.
Ne može da dođe sebi
Oni dodaju da je juče oko 13.40 sati mnogo policijskih kola došlo ispred kuće u kojoj se deislo zločin, kao i da je čitava ulica bila blokirana. Dodaju da je u jednom momentu na lice mesta došao i otac ubijene B. B., ali ga policija nije pustila da uđe u kuću.
- Jadan čovek, bio je vidno šokiran. Ne može da dođe sebi posle saznanja da je ostao bez ćerke - kažu komšije i dodaju daje uviđaj trajao satima.
Odmah uhapšen
Podsetimo, pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Kruševcuuhapsili su J. B. (32) iz ovog grada zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo ubistvo.
On se sumnjiči da je danas u porodičnoj kući, nožem ubo svoju pedesetdevetogodišnju majku, nanevši joj povredu od koje je preminula. Osumnjičenom je, po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Kruševcu, određeno zadržavanje do 48 sati nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti priveden tužiocu.
Podsetimo, Kruševac se još uvek nije oporavio od jezive tragedije koja se dogodila samo mesec i po dana ranije. 27. decembra 2025. godine, Kruševljanin Aleksandar V. (36) ubio je svoje roditelje sa više od 100 uboda nožem, što pokazuje da je zločin počinio u velikom besu. Nakon toga je pokušao da i sebi presudi nožem, ali to nije uspeo da realizuje, pa je skočio sa sedmog sprata zgrade u kojoj je porodica živela u naselju Pejton.
Mada se nikada neće saznati zašto je ovaj mladić za koga svi imaju samo reči hvale, odlučio da se na tragičan način obračuna sa svojim roditeljima, način izvršenja dela pokazuje da je bio veoma ljut.
- Obdukcija je pokazala da je on i oca i majku mahnito ubadao čak i kada su oboje bili mrtvi. I na njegovom telu pronađeni su brojni ubodi nožem od kojih su neki predstavljali teške telesne povrede. Ipak, on očigldno nije imao snage da na ovaj način dovrši samoubistvo pa je skočio sa zgrade - objasnili su izvori iz istrage.
Komšije stradalih ljudi bile su vidno uznemirene s ozbirom na to da je ova porodica uživala veliko poštovanje pa niko nije očekivao da će doživeti tako brutalan kraj.