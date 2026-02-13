Slušaj vest

Službenici Regionalnog centra granične policije Centar su na Zajedničkom graničnom prelazu Vraćenovići - Deleuša, na ulazu u Crnu Goru, kontrolisali lice M.Z. (38), državljanina Bosne i Hercegovine, koji je potom lišen slobode po međunarodnoj poternici NCB Interpola Beograd.

 - Imenovani se potražuje po naredbi Osnovnog suda u Beogradu od 4.decembra 2024. godine, radi izdržavanja kazne zatvora u trajanju od jedne godine, izrečene presudom tog suda zbog krivičnog dela krađa u produženom trajanju, kao i po naredbi Višeg suda u Beogradu od 16. jula 2024. godine, radi vođenja krivičnog postupka zbog sumnje da je počinio krivično delo iznuda - saopštili su iz Uprave policije Crne Gore.

