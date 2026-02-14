Slušaj vest

Nenad Cvetković oglasio se za Kurir nakon što je pred Višem sudu u Smederevu doneta prvostepena presuda kojom je Miodrag M. (67) osuđen na 10 godina zatvora zbog ubistva njegove majke Dragice Vasić (53). On je u potresnoj ispovesti istakao da ne veruje u njegovo kajanje i da je očekivao strožu kaznu.

Nenad sa majkom Foto: Privatna Arhiva

- U završnoj reči je rekao da mu je žao i da je moju majku voleo, i tim rečima se obratio sudu, meni i mojoj porodici nikada nije izjavio saučešće, zato mu ne verujem ni reč. Očekivao sam maksimalnu kaznu, a to je 15 godina za ovo krivično delo ubistvo - započeo je Nenad za Kurir.

On je dodao da ga je tokom čekanja presude dodatno potreslo podsećanje na drugi težak slučaj.

- Prošao mi je kroz glavu i zločin kod Mladenovac kada je monstrum Uroš Blažić osuđen na 20 godina. Jasno mi je da je to najveća kazna u tom momentu, ali za mene je to strašno. Pitao sam se šta mogu ja da očekujem od kazne za čoveka koji mi je ubio majku, kad je Blažić dobio samo toliko za devet duzetih života. Ipak se nadam da će žalba uroditi plodom i da će se kazna povećati - rekao je on.

Kako navodi, u svakom slučaju ne veruje da bilo kakva kazna može da nadoknadi njegov gubitak.

- Niti sam za smrtnu kaznu niti bih ikad tražio to, i svestan sam da mi ništa od toga majku neće vratiti, ali tražim samo ono što mu sleduje. Da dobije i 50 godina robije, ništa nam ne znači. Svaka kazna za jedan izgubljeni život je nerealna, ali nisam očekivao da za ovakvo ubistvo dobije samo 10 godina - rekao je on.

Nenad tvrdi i da je tokom postupka bilo promena u odbrani optuženog.

- Prvo je priznao ubistvo, a posle pred sudom je negirao i vadio se na ludilo, a veštak je sve to opovrgnuo - rekao je Nenad i dodao da ga je posebno pogodilo obrazloženje presude.

- Teško mi je bilo kada sam slušao da je ubica moje majke porodičan čovek, da ima decu. On će nastaviti sa životom kad izađe iz zatvora, a mojoj majci je oduzeo pravo na život. Potpuno sam se pogubio tokom čitanja presude - rekao je Nenad.

Prema njegovim rečima, kasnije je saznao i informacije koje su ga dodatno uznemirile.

- Nedavno sam saznao da je ranije u društvu sa kojim je kockao umeo da kaže kako se svađa sa mojom majkom i kako će je ubiti, a onda je to i uradio. Pitam se da li mu je to sve vreme bio plan - pita se Nenad i podseća da su svađe između njegove majke i Miodraga počele zbog kuće i pomoćne zgrade na imanju.

Naime, još 2008. godine, Miodrag je Dragici poklonio deo kuće uz ugovor o doživotnom izdržavanju, ali je kasnije tražio povraćaj. Takođe, kako je ispričao sin ubijene žene, između njih je postojao spor zbog novčane otkupnine koju je Dragica pokušavala da naplati, od ugovorenih 35.000 evra, Miodrag je isplatio svega 5.000.

Miodrag Mitrović Foto: Društvene Mreže

Podsetimo, zločin se dogodio 12. marta prošle godine u selu Osipaonica kod Smedereva, kada je Miodrag Mitrović, prema presudi, usmrtio bivšu emotivnu partnerku Dragicu Vasić u dvorištu kuće, pred članovima njene porodice. Nakon zločina je pokušao da pobegne, ali je ubrzo uhapšen.

Pretio joj, pa je ubio

Pre samog ubistva, Dragica je telefonom razgovarala sa ćerkom kada joj je rekla da joj Miodrag preti. Ubrzo potom, dogodila se tragedija. U momentu kada se zločin dogodio naišao je i Miodragov sin i tek tada su uspeli da Miodraga odvoje od nesrećne žene.

- Kao da je đavo ušao u njega, uspeli su da ga sklone i ubrzo je stigao i sestrin muž. Moju majku je mrtvu stavio u kola i odvezao do Hitne pomoći, a Miodraga je sin odvezao u nepoznatom pravcu, posle čega je i uhapšen - kaže Nenad.

On dodaje da je ova tragedija teško pala celoj porodici.