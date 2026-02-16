Slušaj vest

Silikonske maske poslednjih godina gotovo su postale standard u likvidacijama crnogorskih klanova. Ranije su ubice skrivale identitet kapuljačama, perikama ili lažnim brkovima, ali postavljanje video-nadzora na svakom koraku učinilo je da takve metode više ne garantuju anonimnost!

- Silikonske maske omogućavaju potpuno prirodan izgled, sa bojom kože i mogućnošću otvaranja usta, a može se brzo i relativno jeftino nabaviti putem interneta - kaže izvor Kurira i dodaje da su upravo silikonske maske postale sve češći "alat" kriminalcima.

Foto: Uprava Crne Gore

Istražitelji kažu da ih ubice koriste kako bi potpuno prikrile svoj identitet prilikom izvršenja likvidacija, čime značajno otežavaju rad policije i istražitelja.

- Kriminalci iz narko-klanova, posebno oni povezani sa škaljarskim i kavčanskim grupama, koriste silikonske maske u gotovo svim javnim likvidacijama. Ove maske omogućavaju prirodan izgled, sa bojom kože, otvorenim ustima i preciznim detaljima lica, što ih čini gotovo neprepoznatljivim na snimcima sa sigurnosnih kamera - objašnjava sagovornik.

Droga, oružje i silikonske maske

Nedavno je u Beogradu razbijena kriminalna grupa koja se dovodi u vezu sa kavčanskim klanom i odbeglim Radojem Zvicerom, kada je tom prilikom sprečena planirana likvidacija, a pronađene su i silikonske maske pretresom.

1/6 Vidi galeriju Pronađene silikonske maske i pištolji Foto: Uprava policije Crne Gore

- OsumnjičeniNikola Mirić, Stefan Stepanov, Sava Alempijević i Elvira Jovanovićprihvatali su zadatke u skladu sa svojim ulogama u okviru plana koji je uključivao držanje i prodaju opojne droge, posjedovanje vatrenog oružja, municije, eksploziva i minsko-eksplozivnih sredstava, sve radi izvršenja teških krivičnih dela usmerenih na lišenje života drugih lica na teritoriji Srbije - podseća izvor.

Inspiracija iz Holivuda Holivudski akciona film "Nemoguća misija" inspirisao je kriminalce da primene sličnu metodu, maske koje potpuno skrivaju identitet. Ubice koriste silikonske maske kako bi ostale neprepoznatljive dok izvršavaju likvidacije za novac. Istražitelji sumnjaju da su upravo ovakvim metodama izvršena brutalna ubistva vođa škaljarskog klana Igora Dedovića i Stevana Stamatovića u restoranu u Atini. - Očevici su naveli da su ubice nosile maske ili marame koje su potpuno prikrile lice - podseća izvor.

Brutalne likvidacije u Beogradu i Crnoj Gori

U Beogradu je 30. januara 2021. u Borskoj ulici ubijen Zoran Uskoković Skole (22), sin mnogo poznatijeg kriminalca iz devedesetih godina, Zorana Uskokovića Skoleta, po kome je dobio i ime. Na prvi pogled, ubica je izgledao kao stariji polupokretni čovek, što je zavelo žrtvu. Ispostavilo se da je koristio silikonsku masku i ušao u ulogu starca, pre nego što je hladnokrvno pucao u Malog Skoleta.

1/6 Vidi galeriju Brutalne likvidacije u Beogradu i Crnoj Gori Foto: Facebook, Ana Paunković, Marko Karović, Shutterstock, Printscreen/Europol, Printscreen/Europol

Sličan scenario viđen je i u Crnoj Gori, gde je vlasnik diskoteke "Bigl"Miodrag Kruščić ubijen dok je sedeo u lokalu, dok je maskirani napadač bio obučen od glave do pete u crno.

U Beogradu je i Miloš Miljanović2020. godine ušao u kafić "Le Petit Bistro" na Vračaru, takođe je posedovao silikonsku masku, a u kafić je ušetao s namerom navodno da likvidira Miloša Nilovića Runju, što je policija utvrdila pretresom iznajmljenog stana koji je služio kao "štek" za pripremu zločina.

Stručnjaci o maskama i identifikaciji

Kriminolozi ističu da su silikonske maske danas ekvivalent ženskih čarapa na glavi iz starih pljačkaških filmova, alat kojim se zločinci potpuno skrivaju u javnosti.

- Identifikacija lica je potpuno onemogućena. Ubicu je moguće otkriti jedino ukoliko dođe do snimanja glasa. Moguće je pratiti i pokrete tela ili greške u gestikulaciji, ali lice ostaje neprepoznatljivo - kažu stručnjaci.