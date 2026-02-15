Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati i biće priveden, uz krivičnu prijavu, višem javnom tužiocu u Novom Sadu
OPLJAČKAO I IZBO TAKSISTU! Uhapšen mladić (21) zbog napada na muškarca (57) u Novom Sadu: Prevezao ga iz Beograda, pa ZADOBIO TEŠKE POVREDE!
Intenzivnim operativnim, radom, pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Novom Sadu rasvetlili su krivično delo razbojništvo i uhapsili osumnjičenog, S. V. (21) iz ovog grada.
Sumnja se da je on, 10. februara, oteo torbicu sa novcem pedesetosmogodišnjem taksisti, koji ga je dovezao iz Beograda u Novi Sad, te da ga je, pritom, ubadao nožem u ruku i nogu, nanevši mu teške telesne povrede.
Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati i biće priveden, uz krivičnu prijavu, višem javnom tužiocu u Novom Sadu.
