Mariana Mijailović, poznata kao lažna šamanka i vođa kavačkog klana Radoje Zvicer nalaze se na nedavno ažuriranoj listi Evropola, na kojoj se nalaze najtraženiji begunci u Evropi.

- Sve begunce prikazane na ovoj veb stranici treba smatrati opasnim! Ne prilazite im! Umesto toga, prijavite sve informacije koje imate o tim osobama putem ove veb stranice ili kontaktiranjem bilo koje policijske stanice - navodi se u opisu liste.

Uz fotografije Mariane Mijailović i Radoja Zvicera, navedeno je i da je za oboje poternice raspisala Austrija.

Mariana i Zvicer Foto: Printscreen

- Mariana Mijailović, alijas Amela, tražena od strane Austrije zbog prevara, uključujući i onu koja utiče na finansijske interese Evropskih zajednica. Ženskog pola, približna visina 164 cm, boja očiju braon, datum rođenja 21. decembar 1980. (45 godina), nacionalnost austrijska, etničko poreklo Evropa, govorni jezici nemački i srpski. Slučaj u toku, istraga - navodi se u podacima za lažnu šamanku, koji su poslednji put ažurirani 12. januara ove godine.

U opisu se dodaje i da je za njom izdata međunarodna poternica zbog optužbi za prevaru, kao i da je austrijska državljanka srspkog porekla.

- Osumnjičena, koja koristi pseudonim Amela, sumnjiči se da je pribavila nekoliko miliona evra predstavljajući se kao šamanka i nudeći svojim žrtvama - prvenstveno ženama - navodne „rituale čišćenja“ radi zaštite od kletvi, bolesti i smrti, u zamenu za velike sume novca. Zahtevala je gotovinu, zlato i vredne predmete. Prevare je vršila u Austriji, Švajcarskoj i Nemačkoj - navodi se na sajtu Evropola.

Foto: Europol

Sličan opis dat je i za vođu kavačkog klana Radoja Zvicera, uz posebnu opasku da je "opasan i moguće naoružan".

- Zvicer Radoje, traži ga Austrija. Koristi imena Josip Babić u Nemačkoj, Dragan Gojković u Beranama, kao i David Grepo, Ferenc Karoli. Tražen zbog nedozvoljene trgovine opojnim drogama. Muški pol, visina nepoznanica, boja očijuplava, datum rođenja 20.decembra 1982. (43 godine), crnogorska nacionalnost - navedeno je.

Dodaje se da se teteti da je kao vođa kriminalne organizacije uvezao 83 kilograma kokaina iz drugih zemalja u Austriju.

- Belac, mišićav, atletske građe, plave oči, smeđa kosa. Nekoliko ožiljaka od ustrelnih rana na gornjem delu tela, pretežno na levoj strani - dodato je u opisu fizičkih karakterstika za Radoja Zvicera.

Objava austrijske policije Foto: Prinstcreeen

Inaće i na sajtu austrijske policije, koja za informacije koje bi dovele do hapšenja šamanke Mirjane nudi nagradu od 5.000 evra, ona i Zvicer označeni su kao najtraženiji begunci.

Interesantno je da je dvoje begunaca rođeno na gotovo isti dan, šamanka 21. a Zvicer 20. decembra.

Mariana je, podsetimo, dospela u žižu javnosti nakon spektakularne policijske akcije sprovedene početkom prošle godine. Tada su u njenom domu i prostorijama koje je koristila pronađeni šokantni predmeti, koji su, prema rečima svedoka, korišćeni u bizarnim ritualima.

Prilikom pretresa kuće u kvartu Modling zaplenjen je sef u kome se nalazio nakit, zlato, skupoceni satovi i gotovina u vrednosti od nekoliko miliona evra. U ovom sefu pored 4,1 miliona evra u gotovini, bilo je i 2,1 švajcarskih granaka (2,5 miliona evra), 5.100 američkih dolara i 500 nemačkih maraka.

U međuvremenu, istražitelji su otkrili i da ona i članovi njene porodice poseduju 14 luksuznih automobila u iznajmljenoj garaži, uključujući Aston Martin Vantidž V8 i zlatni Mercedes 250 SE kupe, koji vredi otprilike 28.000 evra, kao i 25 kilograma zlatnih poluga, kilograme nakita i gotovine i zlatne i srebrne novčiće.

Inače, novčići su bili sakriveni u običnim plastičnim kesama u zazidanom bazenu. U bazen je moglo da se uđe samo kroz otvor na podu.