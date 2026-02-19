ŠOK OBRT! SIN I BIVŠI MUŽ ODBEGLE ŠAMANKE PUŠTENI NA SLOBODU! Vratili se u luksuz posle godinu dana robije, sad traže i povraćaj miliona evra?
Dok je lažna šamanka Marijana Mijailović i dalje na slobodi i van domašaja pravosuđa, dvojica članova navodnog ozloglašenog klana, na čijem je ona čelu, već su izašla iz zatvora!
- Tridesetogodišnji sin međunarodno tražene okultne prevarantkinje već je pušten na slobodu, dok je njen bivši suprug (47) zatvor napustio danas. Iza rešetaka za sada ostaje samo njihova saradnica, šamanka Dona D. (30), poznata i kao "Ana" koja je inače ranije osuđena na četiri godine zatvora bez mogućnosti uslovnog otpusta, imajući u vidu da je ranije već osuđivana za slična krivična dela - kaže izvor.
Kazna od tri godine
Podsetimo, bivši muž i sin odbegle Srpkinje su prošlog decembra osuđeni na po tri godine delimično uslovne kazne zatvora zbog pomaganja i podržavanja krivičnih dela. Prema presudi, trebalo je da iza rešetaka provedu po godinu dana, a kako su od februara 2025. već bili u pritvoru, taj period im je uračunat u kaznu.
- Godina provedena u istražnom pritvoru priznata im je kao izdržana kazna, zbog čega su stekli uslov za puštanje na slobodu - navodi izvor upoznat sa slučajem.
Po izlasku iz zatvora, austrijski državljani srpskog porekla vraćaju se u svoju luksuznu vilu u predgrađu Beča, gde ih, kako prenose mediji, u garaži čekaju vredni automobili, a u ormarima kolekcije skupocenih satova.
Puni kao brod
Tokom dve velike racije zaplenjen je nakit i plen procenjen na oko 10 miliona evra. Međutim, značajan deo te imovine nije mogao biti direktno povezan sa pojedinačnim žrtvama tokom suđenja.
x tarot karte
x amajlije, drago kamenje
x tamjan, crveni konci,
pramenovi kose
x vaterno oružje
x 25 kg zlata
x 6 miliona evra u gotovini
Petnaest identifikovanih žrtava, odnosno njihovih porodica, dobilo je oko 1,8 miliona evra odštete. Pravosudni organi su dodatno konfiskovali oko četiri miliona evra kao meru predostrožnosti, za koje se sumnja da potiču od drugih, još neidentifikovanih žrtava.
Ipak, kako tvrde izvori bliski istrazi, klanu je i dalje ostalo nekoliko miliona evra, kao i deo imovine u zemlji i inostranstvu.
- Veliki deo zaplenjenog nakita nije bilo moguće pripisati konkretnim oštećenjima, što je otvorilo prostor za pravnu borbu oko ostatka imovine - navodi sagovornik upućen u slučaj.
Tu, međutim, priča ne staje. Njihovi branioci, tim poznatih advokata, pokrenuli su inicijativu pred Ustavnim sudom tražeći takozvanu sudsku reviziju. Predmet zahteva povraćaj preostale zaplenjene imovine i nakita.
- Odbrana smatra da ne postoje pravni osnovi za trajno zadržavanje dela imovine koja nije direktno povezana sa dokazanim krivičnim delima - piše Heute.
Podsetimo, klupko afere počelo je da se odmotava kada je otkrivena, kako su austrijski mediji naveli, najveća prevara u istoriji Austrije. Policija je tada usred noći upala u luksuznu vilu Marijane Mijailović, poreklom iz Srbije, u mestu Marija-Encersdorf, i zatekla prizore koji su šokirali i iskusne istražitelje.
Marijana Mijailović (45), za kojom se traga već godinu dana, trenutno se nalazi na spisku najtraženijih osoba u Evropi, a austrijski istražitelji nude novčanu nagradu od 5.000 evra za svaku informaciju koja bi dovela do njenog hapšenja.
- Za informacije koje bi dovele do njenog hapšenja ponuđena je nagrada od 5.000 evra, a policija apeluje na građane da se jave ukoliko imaju bilo kakva saznanja o njenom kretanju - naglasili su na sajtu Savezne kriminalističke policije Nemačke.
U raskošnoj kući sa mermernim kupatilima i prostranim spavaćim sobama pronađeni su milioni u gotovini, oko 25 kilograma zlata u polugama i novčićima, dragulji, biseri, dijamanti, više od 15 luksuznih satova, među kojima i "roleks", ali i vatreno oružje sa više okvira.
Iza ormara je otkriven tajni sef, dok su po prostorijama nađene karte za gatanje, amajlije i drago kamenje koje su, kako se sumnja, žrtve predavale za navodno "skidanje magije".
Tokom akcije priveden je i njen sin, koji je tada tvrdio da majku nije video pet godina.