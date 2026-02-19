Marijana Mijailović (45), za kojom se traga već godinu dana, trenutno se nalazi na spisku najtraženijih osoba u Evropi, a austrijski istražitelji nude novčanu nagradu od 5.000 evra za svaku informaciju koja bi dovela do njenog hapšenja.

- Za informacije koje bi dovele do njenog hapšenja ponuđena je nagrada od 5.000 evra, a policija apeluje na građane da se jave ukoliko imaju bilo kakva saznanja o njenom kretanju - naglasili su na sajtu Savezne kriminalističke policije Nemačke.