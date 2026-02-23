Slušaj vest

Pripadnici policije u Beogradu uhapsili su N. V. zbog sumnje da je u nedelju uveče u Zemunu naneo povrede A. I. nožem nakon verbalnog i fizičkog sukoba.

Prema prvim informacijama, najpre je izbila rasprava između dvojice muškaraca. Svađa je ubrzo eskalirala u fizički obračun, tokom kojeg je osumnjičeni N. V. potegao nož i zadao udarac A. I. u predelu ruke.

Povređenom muškarcu je lekarska pomoć ukazana na licu mesta od strane ekipe Službe hitne pomoći. Lekari su konstatovali da je reč o lakim telesnim povredama, nakon čega je pacijent adekvatno zbrinut. Hapšenje i istraga

Brzom reakcijom policije, osumnjičeni N. V. je lišen slobode, a kod njega je tom prilikom pronađen i nož kojim je, kako se sumnja, izvršen napad.

Osumnjičenom je određeno policijsko zadržavanje do 48 sati.