Slušaj vest

Pripadnici policije u Beogradu uhapsili su N. V. zbog sumnje da je u nedelju uveče u Zemunu naneo povrede A. I. nožem nakon verbalnog i fizičkog sukoba.

Prema prvim informacijama, najpre je izbila rasprava između dvojice muškaraca. Svađa je ubrzo eskalirala u fizički obračun, tokom kojeg je osumnjičeni N. V. potegao nož i zadao udarac A. I. u predelu ruke.

Povređenom muškarcu je lekarska pomoć ukazana na licu mesta od strane ekipe Službe hitne pomoći. Lekari su konstatovali da je reč o lakim telesnim povredama, nakon čega je pacijent adekvatno zbrinut.

Hapšenje i istraga

Brzom reakcijom policije, osumnjičeni N. V. je lišen slobode, a kod njega je tom prilikom pronađen i nož kojim je, kako se sumnja, izvršen napad.

Osumnjičenom je određeno policijsko zadržavanje do 48 sati.

Protiv njega je podneta krivična prijava za nanošenje lakih telesnih povreda, a istragu o ovom slučaju preuzelo je Treće osnovno javno tužilaštvo u Beogradu, koje će utvrditi sve okolnosti i motive sukoba.

Kurir.rs/Telegraf

Ne propustiteHronikaKRVNIČKI PREMLATIO MAJKU, PA JOJ ZARIO NOŽ U VRAT: Uhapšen mladić zbog pokušaja ubistva u Zemunu
1000036184.jpg
HronikaHOROR U ZEMUNU! Sin (25) izbo majku (56) - nožem joj naneo teške povrede po glavi, vratu i ramenima
1000036186.jpg
HronikaDRAMA U HODNIKU ZGRADE U ZEMUNU: Posvađala se sa komšinicom, pa potegla nož i isekla je po glavi
policija Beograd migranti
Hronika"BILA SAM POD VELIKIM STRESOM" Ovako se branila žena (48) koja je u Zemunu izbola muža (51) kuhinjskim nožem
0f56f25c-828d-426c-8258-9929416903bd.jpg