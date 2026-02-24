Slušaj vest

N. V. (58), kom su po nalogu tužioca pripadnici PS Zemun odredili zadržavanje do 48 sati zbog sumnje da je nožem napao i posekao po ruci A. I. (55) priveden je danas na saslušanje u Treće osnovno javno tužilaštvo u Beogradu.

- Okrivljenom se stavlja na teret da je izvršio krivično delo laka telesna povreda  na štetu A.I., na taj način što mu je opasnim oruđem - nožem naneo laku telesnu povredu u vidu posekotine leve ruke. Na saslušanju u tužilaštvu okrivljeni je izjavio da su delimično tačni navodi krivične prijave - saopšteno je iz tužilaštva. 

Kako se dodaje, imajući u vidu postojanje okolnosti koje ukazuju da će boravkom na slobodi uticati na oštećenog i svedoka - neposrednog očevica, Treće osnovno javno tužilaštvo u Beogradu je podnelo predlog nadležnom sudu da prema okrivljenom odredi pritvor u trajanju do 30 dana, u kom roku će javni tužilac ispitati oštećenog i svedoka, doneti naredbe za potrebna veštačenja i doneti odluku u skladu sa zakonom.

Prema nezvaničnim informacijama, potezanju noža prethodila je žučna rasprava dvojice muškaraca, koja je prerasla u fizički sukob.

Ne propustiteHronikaHAOS U ZEMUNU! Posvađao se, pa izvadio nož, hitna pomoć odmah reagovala: Policija uhapsila muškarca zbog nanošenja ubodnih rana
hapsenje.jpg
HronikaTINEJDŽER NOŽEM NAPAO POLICAJCE NA ZVEZDARI: Dao se u beg, bacio drogu, pa uhapšen
0f56f25c-828d-426c-8258-9929416903bd.jpg
HronikaKRVAVI KOMŠIJSKI OBRAČUN U KALUĐERICI! Muškarcu zabo nož u ruke, svemu prethodila žustra svađa, krv lila po stanu!
policija.jpg
HronikaOPLJAČKAO I IZBO TAKSISTU! Uhapšen mladić (21) zbog napada na muškarca (57) u Novom Sadu: Prevezao ga iz Beograda, pa ZADOBIO TEŠKE POVREDE!
taskista (3).jpeg