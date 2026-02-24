Slušaj vest

N. V. (58), kom su po nalogu tužioca pripadnici PS Zemun odredili zadržavanje do 48 sati zbog sumnje da je nožem napao i posekao po ruci A. I. (55) priveden je danas na saslušanje u Treće osnovno javno tužilaštvo u Beogradu.

- Okrivljenom se stavlja na teret da je izvršio krivično delo laka telesna povreda na štetu A.I., na taj način što mu je opasnim oruđem - nožem naneo laku telesnu povredu u vidu posekotine leve ruke. Na saslušanju u tužilaštvu okrivljeni je izjavio da su delimično tačni navodi krivične prijave - saopšteno je iz tužilaštva.

Kako se dodaje, imajući u vidu postojanje okolnosti koje ukazuju da će boravkom na slobodi uticati na oštećenog i svedoka - neposrednog očevica, Treće osnovno javno tužilaštvo u Beogradu je podnelo predlog nadležnom sudu da prema okrivljenom odredi pritvor u trajanju do 30 dana, u kom roku će javni tužilac ispitati oštećenog i svedoka, doneti naredbe za potrebna veštačenja i doneti odluku u skladu sa zakonom.