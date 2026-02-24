PRIZNAO DA JE U ZEMUNU NOŽEM POSEKAO MUŠKARCA? Saslušan osumnjičeni za napad, evo šta je prethodilo napadu
N. V. (58), kom su po nalogu tužioca pripadnici PS Zemun odredili zadržavanje do 48 sati zbog sumnje da je nožem napao i posekao po ruci A. I. (55) priveden je danas na saslušanje u Treće osnovno javno tužilaštvo u Beogradu.
- Okrivljenom se stavlja na teret da je izvršio krivično delo laka telesna povreda na štetu A.I., na taj način što mu je opasnim oruđem - nožem naneo laku telesnu povredu u vidu posekotine leve ruke. Na saslušanju u tužilaštvu okrivljeni je izjavio da su delimično tačni navodi krivične prijave - saopšteno je iz tužilaštva.
Kako se dodaje, imajući u vidu postojanje okolnosti koje ukazuju da će boravkom na slobodi uticati na oštećenog i svedoka - neposrednog očevica, Treće osnovno javno tužilaštvo u Beogradu je podnelo predlog nadležnom sudu da prema okrivljenom odredi pritvor u trajanju do 30 dana, u kom roku će javni tužilac ispitati oštećenog i svedoka, doneti naredbe za potrebna veštačenja i doneti odluku u skladu sa zakonom.
Prema nezvaničnim informacijama, potezanju noža prethodila je žučna rasprava dvojice muškaraca, koja je prerasla u fizički sukob.