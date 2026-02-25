Slušaj vest

Pripadnici Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srbije u Nišu, po nalogu Osnovno javno tužilaštvo u Nišu, uhapsili su M. K. (19) iz ovog grada, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo prinuda.

- Sumnja se da je on 16. februara u Nišu, tokom vožnje gradskim autobusom sa drugim putnicima, uz pretnju nožem zahtevao od vozača da ne staje na predviđenim stanicama. Uplašeni vozač je, kako se sumnja, postupio po njegovim zahtevima - navode iz PU Niš.

Nakon toga, osumnjičeni je zatražio da se autobus zaustavi, izašao iz vozila i pobegao.

Policija ga je ubrzo identifikovala i privela, a prilikom pretresa stana koji koristi pronađena je manja količina materije za koju se sumnja da je marihuana. Protiv njega će biti podneta i krivična prijava zbog sumnje da je izvršio krivično delo neovlašćeno držanje opojnih droga.

Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden nadležnom tužiocu u Nišu.

