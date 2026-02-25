U jednom kafiću u Vranjskoj Banji četiri muškarca su nožem povredila 31-godišnjaka i 23-godišnjaka.
KRVAVA NOĆ U KAFIĆU U VRANJSKOJ BANJI: Mladići izbodeni nožem, jedan pronađen na šetalištu OBLIVEN KRVLJU
Policija je identifikovala osumnjičene za narušavanje javnog reda i mira 23. februara oko ponoći, a rad na rasvetljavanju svih okolnosti ovog događaja je u toku.
Policiji je te noći iz Hitne pomoći prijavljeno da se na šetalištu u tom mestu nalazi lice sa ubodnom ranom, nakon čega su izašli na lice mesta i obavili uviđaj.
Povređeni su zbrinuti u bolnici, dok su pripadnici policije obavili razgovor sa očevicima događaja i osobljem kafića.
Istragu u ovom slučaju vodi Osnovno javno tužilaštvo u Vranju.
(Kurir.rs/Telegraf)
