Policija je identifikovala osumnjičene za narušavanje javnog reda i mira 23. februara oko ponoći, a rad na rasvetljavanju svih okolnosti ovog događaja je u toku.

Policiji je te noći iz Hitne pomoći prijavljeno da se na šetalištu u tom mestu nalazi lice sa ubodnom ranom, nakon čega su izašli na lice mesta i obavili uviđaj.

Povređeni su zbrinuti u bolnici, dok su pripadnici policije obavili razgovor sa očevicima događaja i osobljem kafića.

Istragu u ovom slučaju vodi Osnovno javno tužilaštvo u Vranju.

